انتهت كأس العاصمة - الزمالك (0)-(3) الاتحاد.. فوز زعيم الثغر

الخميس، 01 يناير 2026 - 16:53

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا كليوباترا - عمار ياسر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري.

ويلعب الزمالك أمام الاتحاد ضمن دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

لمتابعة مباراة الزمالك أمام الاتحاد دقيقة بدقيقة من هنا.

أخبار متعلقة:
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود جهاد عبد الناصر محمد: الزمالك يفتقد 17 لاعبا.. وهذه حقيقة امتناع اللاعبين عن التدريب الونش: أصبح شأننا عظيما لارتباطنا باسم الزمالك.. والنادي باق بنا أو بغيرنا قائمة الزمالك - بقيادة تامر وحازم.. الأبيض يواجه الاتحاد في كأس العاصمة بالشباب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية اللقاء

ق 64: جووول جون إيبوكا يسجل من لمسة بدون رقابة في شباك الزمالك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 27: فادي فريد يضيف الثاني برأسية متقنة

ق 21: فادي فريد يسجل الهدف الأول بتسديدة بعد عرضية ليادي

ق1 انطلاقة سريعة من الجهة اليمنى لنادي الزمالك وعرضي خطيرة يتصدى لها محمود جنش

انطلاق المباراة

الزمالك كأس عاصمة مصر الاتحاد السكندري
نرشح لكم
خبر في الجول - خطوة من إنبي مع مودي ناصر بعد رفضه التجديد كأس عاصمة مصر - الجونة يرتقي للصدارة بهدف ضد دجلة كأس عاصمة مصر - الاتحاد ينتصر على شباب الزمالك بثلاثية تشكيل كأس العاصمة - الشناوي يحرس مرمى الزمالك.. ومحمود علاء أساسي مع الاتحاد في الجول يكشف كواليس اجتماع الخطيب وتوروب بشأن الصفقات الجديدة ورحيل حمزة لبرشلونة الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود جهاد عبد الناصر محمد: الزمالك يفتقد 17 لاعبا.. وهذه حقيقة امتناع اللاعبين عن التدريب كان مرشحا لتدريب الأهلي.. رايدستروم مدربا جديدا لـ وسام أبو علي في كولومبوس كرو
أخر الأخبار
وزير الرياضة يبحث ملف استضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027 8 دقيقة | رياضات أخرى
كأس عاصمة مصر - الجونة يرتقي للصدارة بهدف ضد دجلة 33 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر - ليفربول (0)-(0) ليدز.. فرصة خطيرة 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس عاصمة مصر - الاتحاد ينتصر على شباب الزمالك بثلاثية ساعة | الكرة المصرية
تشكيل ليفربول - فريمبونج جناح.. وإيكيتيكي يقود الهجوم أمام ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: ماريسكا ضمن المرشحين لتدريب مانشستر سيتي مستقبلا ساعة | الدوري الإنجليزي
لعبة في الجول - توقع مشوار بطل أمم إفريقيا 2025 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مدرب بنين لـ في الجول: بالروح الجماعية يمكن صنع المستحيل أمام مصر 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16
/articles/520380/مباشر-كأس-العاصمة-الزمالك-0-2-الاتحاد-جوووول-الثاااالث