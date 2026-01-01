انتهت كأس العاصمة - الزمالك (0)-(3) الاتحاد.. فوز زعيم الثغر

الخميس، 01 يناير 2026 - 16:53

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا كليوباترا - عمار ياسر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري.

ويلعب الزمالك أمام الاتحاد ضمن دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

لمتابعة مباراة الزمالك أمام الاتحاد دقيقة بدقيقة من هنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية اللقاء

ق 64: جووول جون إيبوكا يسجل من لمسة بدون رقابة في شباك الزمالك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 27: فادي فريد يضيف الثاني برأسية متقنة

ق 21: فادي فريد يسجل الهدف الأول بتسديدة بعد عرضية ليادي

ق1 انطلاقة سريعة من الجهة اليمنى لنادي الزمالك وعرضي خطيرة يتصدى لها محمود جنش

انطلاق المباراة

الزمالك كأس عاصمة مصر الاتحاد السكندري
