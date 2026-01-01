تشكيل كأس العاصمة - الشناوي يحرس مرمى الزمالك.. ومحمود علاء أساسي مع الاتحاد

أعلن الجهاز الفني لفريق شباب الزمالك بقيادة تامر عبد الحميد عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الاتحاد السكندري.

ويلعب الزمالك أمام الاتحاد بعد قليل على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمد إبراهيم – علي عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد خضري

خط الوسط : يوسف وائل "الفرنسي" - السيد أسامة - محمد حمد - أنس وائل – عمار ياسر

خط الهجوم : أحمد خالد السمبوك.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عبد الفتاح - هشام فؤاد -أحمد صفوت - محمود عصام - محمد فرج - صلاح محمود - زياد مدحت - حسام عاشور التقي - حازم أسامة.

فيما جاء تشكيل الاتحاد لمواجهة الزمالك:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع :عبد الغني محمد - محمود علاء- مصطفى إبراهيم - أحمد محمود

الوسط: سيفوري إيزاك - أحمد عاطف - أحمد ناجي.

الهجوم : أبو بكر إليادي - فادي فريد - كريم الديب

ويقود الأبيض فنيا أمام الاتحاد كل من تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع الناشئين وحازم إمام نائب المدير الفني للقطاع إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 4 نقاط في ترتيب كأس عاصمة مصر.

فيما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 3 نقاط.