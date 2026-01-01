في الجول يكشف كواليس اجتماع الخطيب وتوروب بشأن الصفقات الجديدة ورحيل حمزة لبرشلونة

الخميس، 01 يناير 2026 - 16:21

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - يس توروب - الأهلي

انتهى اجتماع إدارة الأهلي مع يس توروب مدرب الفريق بشأن الصفقات الجديدة والاستغناء عن بعض اللاعبين، ورحيل حمزة عبد الكريم لبرشلونة.

ويكشف FilGoal.com كواليس اجتماعات الأهلي يوم الخميس لحسم أكثر من ملف.

في البداية اجتمع محمود الخطيب رئيس النادي ونائبه ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة لمناقشة عرض برشلونة الأخير لحمزة عبد الكريم والصفقات الجديدة المنتظرة.

بعدها انضم لهم يس توروب مدرب الأهلي ووليد صلاح الدين مدير الكرة لاستطلاع رأيهما بشأن رحيل حمزة عبد الكريم إلى برشلونة.

المدرب الدنماركي رحب ببيع اللاعب الشاب ولم يمانع، ليوجه الخطيب إدارة النادي بصياغة العقود بعد حسم الرتوش الأخيرة للصفقة.

بعدها تمت مناقشة أوضاع الفريق والصفقات المنتظرة واللاعبين الراحلين.

توروب أبلغ الخطيب بطلباته بشأن المراكز التي يحتاج لتدعيمها، مثل قلب الدفاع والظهير الأيسر والمهاجم الصريح.

حمزة الذي أتم اليوم عامه الـ18 ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة في ظل المفاوضات الجارية بين الناديين منذ فترة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع النادي الكتالوني حول الصفقة.

ومن المنتظر أن توضع الرتوش الأخيرة للصفقة في الساعات المقبلة.

في الوقت نفسه، ذكرت جريدة موندو ديبورتيفو أن حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي أصبح على بعد خطوة من الانضمام إلى برشلونة.

وأضاف التقرير أن الشاب المصري سينضم إلى رديف برشلونة حتى يونيو المقبل، مع خيار شراء ارتفعت قيمته من 1.25 إلى 1.5 مليون يورو.

كما تتضمن الصفقة حوافز مرتبطة بمشاركته مع النادي الكتالوني تصل إلى 5 ملايين يورو، وهو رقم أعلى من الـ3 ملايين التي جرى التفاوض عليها في البداية.

فضلا عن رفع نسبة إعادة البيع مستقبلا من 10% إلى 15%.

حمزة عبد الكريم تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في كأس الرابطة المصرية.

قبل يومين، قال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "برشلونة تقدم بعرض جديد لضم حمزة عبد الكريم، وهذا العرض يلبي بعض طلبات الأهلي، كما شمل العرض تحسين بعض البنود".

وأضاف "جاري التفاوض على بعض الأمور مع برشلونة وبشكا عام هناك تقدم في المفاوضات قد يؤدي لموافقة الأهلي على رحيل حمزة عبد الكريم إلى النادي الكتالوني".

وشهدت مفاوضات انتقال عبد الكريم إلى برشلونة التعثر أكثر من مرة بسبب الطلبات المالية.

ومن المرجح أن يعزز حمزة عبد الكريم خط هجوم رديف برشلونة، الذي عانى من إصابتين طويلتي الأمد لمهاجميه فيكتور باربيرا وأوسكار جيستاو.

الأهلي يس توروب حمزة عبد الكريم محمود الخطيب
