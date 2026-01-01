الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمود جهاد

الخميس، 01 يناير 2026 - 16:02

كتب : FilGoal

محمود جهاد - الزمالك ضد فاركو

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك تفاصيل إصابة محمود جهاد لاعب الفريق.

وتعرض محمود جهاد للإصابة خلال مواجهة الزمالك أمام بلدية المحلة في كأس مصر.

وأعلن عبد الناصر محمد عن إصابة محمود جهاد بتمزق في العضلة الخلفية.

وأوضح مدير الكرة أن الفريق يعاني من 8 إصابات، ستحتاج من أسبوع إلى 3 أسابيع من أجل التعافي.

واللاعبون الثمانية هم: عبد الله السعيد، ونبيل عماد، ومحمود جهاد، وأحمد ربيع، وعمرو ناصر، وآدم كايد، وأحمد عبد الرحيم 'إيشو'، وبارون أوشينج.

وعانى محمود جهاد مع الزمالك كثيرا من الإصابات وغاب عن معظم مباريات الفريق.

وانضم جهاد إلى الزمالك في يناير الماضي قادما من فاركو.

