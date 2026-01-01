عبد الناصر محمد: الزمالك يفتقد 17 لاعبا.. وهذه حقيقة امتناع اللاعبين عن التدريب

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك حقيقة تمرد لاعبي الريق والامتناع عن التدريب وخوض مواجهة الاتحاد السكندري.

ويخوض الزمالك مباراة الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر بفريق الشباب تحت قيادة المدرب تامر عبد الحميد.

وقال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالزمالك عبر موقع ناديه: "لا صحة لما يقال عن امتناع اللاعبين عن التدريب، رجال الزمالك الأوفياء لناديهم يعبرون عن أنفسهم بكل رقي واحترام، والنادي لن ينهار كما يأمل البعض، وسيبقى بدعم جماهيره الأوفياء، وستحل كل الأزمات بكل تأكيد".

وأضاف"الزمالك يفقد 17 لاعبا دفعة واحدة من قوام الفريق الأول خلال مواجهة الاتحاد السكندري. الفريق يعاني من 8 إصابات دفعة واحدة، تشمل اللاعبين: عبد الله السعيد، ونبيل عماد، ومحمود جهاد، وأحمد ربيع، وعمرو ناصر، وآدم كايد، وأحمد عبد الرحيم 'إيشو'، وبارون أوشينج".

وأوضح "معظم اللاعبين في المراحل الأخيرة من التأهيل والتجهيز للتدريب الجماعي، وهناك إصابات تتطلب فترة علاج تتراوح بين أسبوع إلى 3 أسابيع".

وتابع "في حين يفتقد الفريق لخدمات عدد آخر من اللاعبين بسبب الارتباطات الدولية والإيقافات، حيث يتواجد محمد صبحي، وحسام عبد المجيد، ومحمد إسماعيل، وأحمد فتوح، ومحمد شحاتة مع منتخب مصر المشارك في بطولة إفريقيا، وسيف الجزيري مع منتخب تونس. كما حصل شيكو بانزا على فترة راحة بعد مشاركته مع منتخب أنجولا، وسيعود بعدها إلى القاهرة. إلى جانب ذلك، سيغيب سيف جعفر للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وأحمد حمدي للإيقاف الداخلي".

وواصل "بعد احتساب 3 حراس مرمى، يتبقى للفريق 7 لاعبين فقط من قوام الفريق الأول، ومن بينهم عمر جابر، ومحمود حمدي 'الونش'، إلى جانب ناصر ماهر، وخوان بيزيرا، وناصر منسي، وعدي الدباغ، ومن المستحيل تشكيل فريق متكامل المراكز منهم".

وشدد "مجلس إدارة النادي قرر بالتنسيق مع جون إدوارد، المدير الرياضي، إراحة اللاعبين المتبقين حرصا على سلامتهم، على الرغم من إصرارهم على المشاركة في مباريات كأس عاصمة مصر، وسيتم المشاركة بفريق كامل من قطاع الناشئين، يبدأ بمواليد 2009 حتى 2005".

وسيقود الأبيض فنيا أمام الاتحاد كل من تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع الناشئين وحازم إمام نائب المدير الفني للقطاع إلى جانب الجهاز المعاون المتواجد بالفريق الأول.

وجاءت قائمة شباب الزمالك

حراسة المرمى: محمود أشرف الشناوي "2004" - محمد عبد الفتاح "2005”.

خط الدفاع: هشام فؤاد "2005" - محمد إبراهيم "2005" - السيد أسامة "2006" - أحمد مجدي "2005" - محمد فرج "2008" - علي عبد المجيد "2006" -

خط الوسط: محمد حمد "2008" - أنس وائل "2005" - أحمد صفوت "2009" - أحمد خضري "2005" - محمود عصام الحصري "2005" - صلاح محمود "2008" - حسام عاشور التقي "2007" - حازم أسامة " 2003" - يوسف وائل الفرنسي "2005" - زياد مدحت " 2007"

خط الهجوم: أحمد خالد السمبوك "2005" - عمار ياسر "2005"

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 4 نقاط في ترتيب كأس عاصمة مصر.

فيما يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 3 نقاط.