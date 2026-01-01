أمم إفريقيا - طريق مصر.. مدافع بوركينا: سنبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز باللقب

الخميس، 01 يناير 2026 - 15:12

كتب : FilGoal

هدف تريزيجيه - مصر × بوركينا

أوضح يوسوفو دايو مدافع بوركينا فاسو أن منتخب بلاده سيحاول تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وتأهل منتخب بوركينا فاسو إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا لملاقاة كوت ديفوار بالفوز على السودان واحتلال المركز الثاني خلف الجزائر في المجموعة الخامسة.

وقال دايو في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "نحن سعداء جدا. مرحلة دور المجموعات انتهت، والآن ننتقل إلى المراحل الحاسمة، أولها دور ثمن النهائي".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – جيسان: كوت ديفوار قادرة على تحقيق شيء في هذه البطولة أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية مرحلة المجموعات أمم إفريقيا - شايبي: الكونغو فريق صلب؟ نحن الجزائر وجئنا للعودة بالكأس الحكومة الجابونية تقرر إقالة الجهاز الفني للمنتخب واستبعاد أوباميانج.. والمهاجم يرد

وأضاف "كما تعلمون جيدا، هذه مباريات قوية وصعبة جدا، وكل منتخب لديه طموح أكبر من أجل بلوغ ربع النهائي".

وتابع "لدينا هدف واضح في أذهاننا، وهو أن نبذل كل ما في وسعنا، مثل باقي المنتخبات، من أجل الفوز باللقب".

وأتم "هذا هو طموحنا أيضا، دور المجموعات انتهى، والآن سنبدأ المنافسة الحقيقية".

يذكر أن الفائز بلقاء بوركينا فاسو وكوت ديفوار ضد ربع النهائي ضد الفائز من لقاء مصر وبنين.

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (ستاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (ستاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً

أمم إفريقيا بوركينا فاسو كوت ديفوار مصر بنين
نرشح لكم
أمم إفريقيا - بيان من الاتحاد السنغالي حول حقيقة وجود خلافات مع المدير الفني لعبة في الجول - توقع مشوار بطل أمم إفريقيا 2025 أمم إفريقيا - مدرب بنين لـ في الجول: بالروح الجماعية يمكن صنع المستحيل أمام مصر أمم إفريقيا - شكوك حول لحاق ثنائي المغرب بمواجهة تنزانيا أمم إفريقيا – جيسان: كوت ديفوار قادرة على تحقيق شيء في هذه البطولة أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية مرحلة المجموعات أمم إفريقيا - شايبي: الكونغو فريق صلب؟ نحن الجزائر وجئنا للعودة بالكأس الحكومة الجابونية تقرر إقالة الجهاز الفني للمنتخب واستبعاد أوباميانج.. والمهاجم يرد
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - بيان من الاتحاد السنغالي حول حقيقة وجود خلافات مع المدير الفني 16 دقيقة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - موعد مباراة الزمالك ضد زد.. والقناة الناقلة 41 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - خطوة من إنبي مع مودي ناصر بعد رفضه التجديد 58 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة يبحث ملف استضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027 ساعة | رياضات أخرى
كأس عاصمة مصر - الجونة يرتقي للصدارة بهدف ضد دجلة ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0)-(0) ليدز.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس عاصمة مصر - الاتحاد ينتصر على شباب الزمالك بثلاثية ساعة | الكرة المصرية
تشكيل ليفربول - فريمبونج جناح.. وإيكيتيكي يقود الهجوم أمام ليدز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16
/articles/520374/أمم-إفريقيا-طريق-مصر-مدافع-بوركينا-سنبذل-كل-ما-في-وسعنا-من-أجل-الفوز-باللقب