أمم إفريقيا - طريق مصر.. مدافع بوركينا: سنبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز باللقب

أوضح يوسوفو دايو مدافع بوركينا فاسو أن منتخب بلاده سيحاول تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وتأهل منتخب بوركينا فاسو إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا لملاقاة كوت ديفوار بالفوز على السودان واحتلال المركز الثاني خلف الجزائر في المجموعة الخامسة.

وقال دايو في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "نحن سعداء جدا. مرحلة دور المجموعات انتهت، والآن ننتقل إلى المراحل الحاسمة، أولها دور ثمن النهائي".

وأضاف "كما تعلمون جيدا، هذه مباريات قوية وصعبة جدا، وكل منتخب لديه طموح أكبر من أجل بلوغ ربع النهائي".

وتابع "لدينا هدف واضح في أذهاننا، وهو أن نبذل كل ما في وسعنا، مثل باقي المنتخبات، من أجل الفوز باللقب".

وأتم "هذا هو طموحنا أيضا، دور المجموعات انتهى، والآن سنبدأ المنافسة الحقيقية".

يذكر أن الفائز بلقاء بوركينا فاسو وكوت ديفوار ضد ربع النهائي ضد الفائز من لقاء مصر وبنين.

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (ستاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (ستاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً