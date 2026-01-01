خبر في الجول - حمزة عبد الكريم يبدأ مرحلة إنهاء إجراءات سفره إلى برشلونة

علم FilGoal.com أن حمزة عبد الكريم سيبدأ مرحلة إنهاء إجراءات السفر إلى إسبانيا من أجل الانضمام إلى برشلونة بعد موافقة الأهلي النهائية على إتمام الصفقة.

ووافق مجلس إدارة الأهلي على عرض برشلونة الأخير بشأن ضم حمزة عبد الكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية، حسبما علم FilGoal.com.

كما علم FilGoal.com أن ممثلو اللاعب انطلقوا في مرحلة إنهاء إجراءات سفر اللاعب إلى برشلونة بعدما وافق الأهلي على الصفقة.

الإصابة التي تعرض لها حمزة عبد الكريم أمام المقاولون العرب بسيطة ولن تعيق انتقاله حاليا إلى برشلونة.

ولا يشعر مهاجم الأهلي بأي ألم حاليا بعد إصابته في الكاحل خلال لقاء المقاولون في كأس عاصمة مصر قبل يومين.

حمزة الذي أتم اليوم عامه الـ18 ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة في ظل المفاوضات الجارية بين الناديين منذ فترة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع النادي الكتالوني حول الصفقة.

ومن المنتظر أن توضع الرتوش الأخيرة للصفقة في الساعات المقبلة.

في الوقت نفسه، ذكرت جريدة موندو ديبورتيفو أن حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي أصبح على بعد خطوة من الانضمام إلى برشلونة.

وأضاف التقرير أن الشاب المصري سينضم إلى رديف برشلونة حتى يونيو المقبل، مع خيار شراء ارتفعت قيمته من 1.25 إلى 1.5 مليون يورو.

كما تتضمن الصفقة حوافز مرتبطة بمشاركته مع النادي الكتالوني تصل إلى 5 ملايين يورو، وهو رقم أعلى من الـ3 ملايين التي جرى التفاوض عليها في البداية.

فضلا عن رفع نسبة إعادة البيع مستقبلا من 10% إلى 15%.

حمزة عبد الكريم تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في كأس الرابطة المصرية.

قبل يومين، قال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "برشلونة تقدم بعرض جديد لضم حمزة عبد الكريم، وهذا العرض يلبي بعض طلبات الأهلي، كما شمل العرض تحسين بعض البنود".

وأضاف "جاري التفاوض على بعض الأمور مع برشلونة وبشكا عام هناك تقدم في المفاوضات قد يؤدي لموافقة الأهلي على رحيل حمزة عبد الكريم إلى النادي الكتالوني".

وشهدت مفاوضات انتقال عبد الكريم إلى برشلونة التعثر أكثر من مرة بسبب الطلبات المالية.

ومن المرجح أن يعزز حمزة عبد الكريم خط هجوم رديف برشلونة، الذي عانى من إصابتين طويلتي الأمد لمهاجميه فيكتور باربيرا وأوسكار جيستاو.