أمم إفريقيا – جيسان: كوت ديفوار قادرة على تحقيق شيء في هذه البطولة

يثق إيفان جيسان لاعب كوت ديفوار في قدرة منتخب بلاده على الوصول بعيدا في كأس أمم إفريقيا.

وحسم منتخب كوت ديفوار صدارة المجموعة السادسة بعد مباراة مثيرة أمام الجابون في ختام دور المجموعات.

إيفان جيسان لاعب كوت ديفوار عبر بي إن سبورتس: "بدأنا مباراة الجابون بشكل سيء واستقبلنا هدفين مبكرين، لكننا أظهرنا قوة وبقينا صامدين. نحن من الفرق التي يمكنها تحقيق شيء في هذه البطولة".

وأضاف "لدينا أهداف نصب أعيننا، ونريد الذهاب إلى أبعد مدى. ندرك جودة فريقنا ونأمل أن تستمر هذه الثقة حتى نهاية المسابقة".

وقلب الأفيال تأخرهم أمام الجابون لفوز بنتيجة 3-2 ما ضمن لهم صدارة المجموعة على حساب الكاميرون بفارق الأهداف.

وسجل إيفان جيسان هدفا في فوز كوت ديفوار على الجابون وتحديدا في الدقيقة 84.

على الجانب الآخر، فاز منتخب الكاميرون على حساب موزمبيق 2-1، ليتساوى الأسود والأفيال في كل شيء، 7 نقاط، وفارق الأهداف +2، لترجح الأهداف المسجلة أمام الجابون كفة منتخب كوت ديفوار الذي تأهل كمتصدر للمجموعة.

ويلتقي منتخب كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 8 مساءً على ملعب مراكش، وهو نفس طريق منتخب مصر في دور الـ8.

أما منتخب الكاميرون فانتقل للمسار الآخر، بمواجهة جنوب إفريقيا يوم الأحد 4 يناير الساعة 8 مساءً على ملعب المدينة في الرباط.

فيما احتفظ منتخب موزمبيق بالمركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، من فوز واحد أمام الجابون، ليواجه نيجيريا يوم الإثنين 5 يناير الساعة 8 مساءً على ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس.