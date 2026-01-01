خبر في الجول - الأهلي يوافق على عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم

الخميس، 01 يناير 2026 - 13:34

كتب : أحمد الخولي

حمزة عبد الكريم - الأهلي ضد بتروجت

علم FilGoal.com أن مجلس إدارة الأهلي وافق على عرض برشلونة الأخير بشأن ضم حمزة عبد الكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية.

حمزة الذي أتم اليوم عامه الـ18 ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة في ظل المفاوضات الجارية بين الناديين منذ فترة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع النادي الكتالوني حول الصفقة.

ومن المنتظر أن توضع الرتوش الأخيرة للصفقة في الساعات المقبلة.

في الوقت نفسه، ذكرت جريدة موندو ديبورتيفو أن حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي أصبح على بعد خطوة من الانضمام إلى برشلونة.

وأضاف التقرير أن الشاب المصري سينضم إلى رديف برشلونة حتى يونيو المقبل، مع خيار شراء ارتفعت قيمته من 1.25 إلى 1.5 مليون يورو.

كما تتضمن الصفقة حوافز مرتبطة بمشاركته مع النادي الكتالوني تصل إلى 5 ملايين يورو، وهو رقم أعلى من الـ3 ملايين التي جرى التفاوض عليها في البداية.

فضلا عن رفع نسبة إعادة البيع مستقبلا من 10% إلى 15%.

حمزة عبد الكريم تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في كأس الرابطة المصرية.

قبل يومين، قال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "برشلونة تقدم بعرض جديد لضم حمزة عبد الكريم، وهذا العرض يلبي بعض طلبات الأهلي، كما شمل العرض تحسين بعض البنود".

وأضاف "جاري التفاوض على بعض الأمور مع برشلونة وبشكا عام هناك تقدم في المفاوضات قد يؤدي لموافقة الأهلي على رحيل حمزة عبد الكريم إلى النادي الكتالوني".

وشهدت مفاوضات انتقال عبد الكريم إلى برشلونة التعثر أكثر من مرة بسبب الطلبات المالية.

ومن المرجح أن يعزز حمزة عبد الكريم خط هجوم رديف برشلونة، الذي عانى من إصابتين طويلتي الأمد لمهاجميه فيكتور باربيرا وأوسكار جيستاو.

