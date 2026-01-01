أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية مرحلة المجموعات
كتب : FilGoal
انتهت مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 وتألق الكثير من اللاعبين وتم تسجيل العديد من الأهداف.
ويحتل رياض محرز لاعب الجزائر صدارة الترتيب بتسجيله 3 أهداف في مباراتين، ومعه الثنائي المغربي أيوب الكعبي وبراهيم دياز
ويتواجد محمد صلاح لاعب منتخب مصر في المركز الثاني بهدفين رفقة أكثر من لاعب.
وجاءت القائمة كالتالي:
1 – رياض محرز (الجزائر) 3 أهداف
1 – براهيم دياز (المغرب) 3 أهداف
1 - أيوب الكعبي (المغرب) 3 أهداف
4 – محمد صلاح (مصر) هدفان
4 – أديمولا لوكمان (نيجيريا) هدفان
4 – أماد ديالو (كوت ديفوار) هدفان
4 – إلياس عاشوري (تونس) هدفان
4- نيكولاس جاكسون (السنغال) هدفان
4- لاسين سينايوكو (مالي) هدفان
4- رافايل أونييديكا (نيجيريا) هدفان
4- لايل فوستر (جنوب إفريقيا) هدفان
4- أوسوين أبوليس (جنوب إفريقيا) هدفان
4- جايل كاكوتا (الكونغو الديمقراطية) هدفان
4- إبراهيم مازا (الجزائر) هدفان
4- جيني كاتامو (موزمبيق) هدفان