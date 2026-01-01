أمم إفريقيا – صدارة عربية.. تعرف على ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية مرحلة المجموعات

انتهت مرحلة المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 وتألق الكثير من اللاعبين وتم تسجيل العديد من الأهداف.

ويحتل رياض محرز لاعب الجزائر صدارة الترتيب بتسجيله 3 أهداف في مباراتين، ومعه الثنائي المغربي أيوب الكعبي وبراهيم دياز

ويتواجد محمد صلاح لاعب منتخب مصر في المركز الثاني بهدفين رفقة أكثر من لاعب.

وجاءت القائمة كالتالي:

1 – رياض محرز (الجزائر) 3 أهداف

1 – براهيم دياز (المغرب) 3 أهداف

1 - أيوب الكعبي (المغرب) 3 أهداف

4 – محمد صلاح (مصر) هدفان

4 – أديمولا لوكمان (نيجيريا) هدفان

4 – أماد ديالو (كوت ديفوار) هدفان

4 – إلياس عاشوري (تونس) هدفان

4- نيكولاس جاكسون (السنغال) هدفان

4- لاسين سينايوكو (مالي) هدفان

4- رافايل أونييديكا (نيجيريا) هدفان

4- لايل فوستر (جنوب إفريقيا) هدفان

4- أوسوين أبوليس (جنوب إفريقيا) هدفان

4- جايل كاكوتا (الكونغو الديمقراطية) هدفان

4- إبراهيم مازا (الجزائر) هدفان

4- جيني كاتامو (موزمبيق) هدفان