كان مرشحا لتدريب الأهلي.. رايدستروم مدربا جديدا لـ وسام أبو علي في كولومبوس كرو

الخميس، 01 يناير 2026 - 12:27

كتب : FilGoal

هنريك ريدستروم - مالمو السويدي

أتم نادي كولومبوس كرو الأمريكي إجراءت التعاقد مع المدرب السويدي هنريك رايدستروم لتولي تدريبه.

ويضم كولومبوس كرو بين صفوفه، المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي السابق.

وأعلن نادي كولومبوس كرو تعاقده بشكل رسمي مع هنريك رايدستروم.

أخبار متعلقة:
مصدر من الأهلي لـ في الجول: رايدستروم ضمن المرشحين.. والموعد الأقرب لحسم الملف هنريك رايدستروم: الأهلي ناد عملاق.. وهناك العديد من الأسماء المطروحة لتدريبه كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة تقرير: طرابزون سبور يخطط لضم وسام أبو علي.. وموقف اللاعب

Image

المدرب السويدي كان ضمن المرشحين لتدريب الأهلي قبل التعاقد مع الدنماركي ييس توروب.

وقال مصدر من الأهلي قبل التعاقد مع توروب لـ FilGoal.com: "هنريك رايدستروم أحد الأسماء المرشحة بالفعل لقيادة الأهلي لكنه اسم ضمن مرشحين آخرين تقوم لجنة التخطيط بدراستهم". (طالع التفاصيل)

فيما صرح هنريك رايدستروم عبر صحيفة داجينس كالمار السويدية وقت ترشحيه لتدريب الأهلي: "تدريب الأهلي؟ إنه ناد عملاق، لذا ربما هناك العديد من الأسماء المطروحة. لا أستطيع قول أكثر من ذلك". (طالع التفاصيل)

رايدستروم بدأ مسيرته كمدير فني مع نادي سيريس السويدي في 2019.

وانتقل رايدستروم لتدريب كالمار في 2021 واستمر معه حتى نوفمبر 2022.

واتخذ رايدستروم كبرى خطواته بانتقاله لتدريب مالمو في ديسمبر 2022 واستمر معه حتى سبتمبر الماضي.

وسام أبو علي كولومبوس كرو هنريك رايدستروم
نرشح لكم
روبرتو كارلوس: لم أتعرض لأزمة قلبية نيمار يمدد تعاقده مع سانتوس متفوقا على ميسي.. دي أراساكيتا أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية لعام 2025 روبرتو كارلوس يخضع لعملية جراحية في القلب إنتر ميامي يعلن خوض 3 مباريات ودية في أمريكا الجنوبية استعدادا للموسم الجديد تقرير: لودي يرفض العودة إلى نوتنجهام لمحاولة التواجد في كأس العالم.. نيمار يجري عملية جراحية ناجحة في الركبة تقرير: ليفاندوفسكي يتلقى عرضا من ميلان والدوري الأمريكي
أخر الأخبار
وزير الرياضة يبحث ملف استضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027 8 دقيقة | رياضات أخرى
كأس عاصمة مصر - الجونة يرتقي للصدارة بهدف ضد دجلة 33 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر - ليفربول (0)-(0) ليدز.. فرصة خطيرة 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس عاصمة مصر - الاتحاد ينتصر على شباب الزمالك بثلاثية 59 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ليفربول - فريمبونج جناح.. وإيكيتيكي يقود الهجوم أمام ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: ماريسكا ضمن المرشحين لتدريب مانشستر سيتي مستقبلا ساعة | الدوري الإنجليزي
لعبة في الجول - توقع مشوار بطل أمم إفريقيا 2025 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مدرب بنين لـ في الجول: بالروح الجماعية يمكن صنع المستحيل أمام مصر 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16
/articles/520367/كان-مرشحا-لتدريب-الأهلي-رايدستروم-مدربا-جديدا-لـ-وسام-أبو-علي-في-كولومبوس-كرو