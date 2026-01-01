كان مرشحا لتدريب الأهلي.. رايدستروم مدربا جديدا لـ وسام أبو علي في كولومبوس كرو

أتم نادي كولومبوس كرو الأمريكي إجراءت التعاقد مع المدرب السويدي هنريك رايدستروم لتولي تدريبه.

ويضم كولومبوس كرو بين صفوفه، المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي السابق.

وأعلن نادي كولومبوس كرو تعاقده بشكل رسمي مع هنريك رايدستروم.

المدرب السويدي كان ضمن المرشحين لتدريب الأهلي قبل التعاقد مع الدنماركي ييس توروب.

وقال مصدر من الأهلي قبل التعاقد مع توروب لـ FilGoal.com: "هنريك رايدستروم أحد الأسماء المرشحة بالفعل لقيادة الأهلي لكنه اسم ضمن مرشحين آخرين تقوم لجنة التخطيط بدراستهم". (طالع التفاصيل)

فيما صرح هنريك رايدستروم عبر صحيفة داجينس كالمار السويدية وقت ترشحيه لتدريب الأهلي: "تدريب الأهلي؟ إنه ناد عملاق، لذا ربما هناك العديد من الأسماء المطروحة. لا أستطيع قول أكثر من ذلك". (طالع التفاصيل)

رايدستروم بدأ مسيرته كمدير فني مع نادي سيريس السويدي في 2019.

وانتقل رايدستروم لتدريب كالمار في 2021 واستمر معه حتى نوفمبر 2022.

واتخذ رايدستروم كبرى خطواته بانتقاله لتدريب مالمو في ديسمبر 2022 واستمر معه حتى سبتمبر الماضي.