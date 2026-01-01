روبرتو كارلوس: لم أتعرض لأزمة قلبية

أكد روبرتو كارلوس أسطورة البرازيل أنه لم يتعرض لإزمة قلبية، وذلك بعدما خضع لجراحة في القلب.

وقال روبرتو كارلوس عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أودّ توضيح بعض المعلومات المتداولة مؤخراً، خضعتُ في الفترة الأخيرة لإجراء طبي وقائي، كان مخطَّطاً له مسبقاً بالتنسيق مع فريقي الطبي".

وأضاف نجم ريال مدريد السابق "تكلّل الإجراء بالنجاح، وأنا بصحة جيدة. لم أتعرض لأزمة قلبية".

وتابع "أتعافى بشكل جيد، وأتطلع إلى العودة قريباً إلى كامل لياقتي واستئناف التزاماتي المهنية والشخصية".

وتقدم مدفعجي البرازيل السابق بخالص الشكر لكل من أرسل رسائل الدعم والاهتمام والاطمئنان.

وشدد "أودّ أن أؤكد للجميع أنه لا داعي للقلق، كما أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كامل الطاقم الطبي الذي اعتنى بي".

وخضع روبرتو كارلوس أسطورة منتخب البرازيل لعملية جراحية في بلاده بسبب مشكلة في القلب.

وذكرت إذاعة كوبي أن روبرتو كارلوس خضع للعملية، إلا أن حالته الصحية مستقرة ولا تشكل أي خطر.

وسيظل كارلوس تحت المراقبة الطبية لبضع ساعات إضافية.

وكان النجم السابق لريال مدريد قد دخل المستشفى لإجراء فحوصات على خلفية جلطة في الساق.

قبل أن تكشف الفحوصات عن وجود خلل في عمل القلب استدعى التدخل الجراحي.

ولعب روبرتو كارلوس 125 مباراة دولية بقميص البرازيل.

على صعيد الأندية، لعب في أكثر من فريق أبرزهم كان ريال مدريد الذي لعب بقميصه 527 مباراة سجل 69 هدفا وصنع 88 خلال 11 موسما محققا 13 لقبا.