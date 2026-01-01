أمم إفريقيا - شايبي: الكونغو فريق صلب؟ نحن الجزائر وجئنا للعودة بالكأس

يثق فارس شايبي لاعب الجزائر في تخطي منتخب بلاده عقبة الكونغو رغم صعوبة المهمة.

ويلعب منتخب الجزائر ضد الكونغو ضمن ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال فارس شايبي لاعب منتخب الجزائر في تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي: "الكونغو فريق صلب؟ نحن الجزائر، ومن الواضح أننا جئنا إلى هنا من أجل العودة بالكأس".

وأضاف "ربما لم نكن أصحاب القرعة الأفضل مقارنة ببعض المتصدرين الآخرين، لكن إذا كنت تريد تحقيق اللقب، فعليك الفوز على الجميع، سواء واجهت الكونغو أو أي منتخب آخر".

وتابع "كنت متحمسا للغاية في لقاء غينيا الاستوائية لتعويض ما فاتني، كنت محبطًا من نفسي، وأدرك تماما أنني لم أكن جيدا في المباراة الأولى، لذلك قدمت كل ما لدي".

وشدد "احترمنا المنافس كثيرا ولعبنا المباراة بجدية كبيرة، رغم أن منتخب غينيا الاستوائية لم يكن له أي آمال بالتأهل إلى الدور المقبل".

وواصل "لسنا الأفضل على الورق، لكننا الجزائر وجئنا إلى هنا من أجل الفوز باللقب".

وأتم تصريحاته"من أجل التتويج سنواجه حتما أفضل المنتخبات، وهذا لا يُخيفنا، سنأخذ المباريات واحدة تلو الأخرى".

وتأهلت الجزائر إلى ربع النهائي بعد 3 انتصارات وتصدر المجموعة الخامسة.

فيما احتل منتخب الكونغو وصافة المجموعة الرابعة خلف السنغال بفارق الأهداف.

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (ستاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (ستاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً

أمم إفريقيا منتخب الجزائر فارس شايبي
