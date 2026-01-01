مدرب إسبانيا: المغرب مرشح للفوز بكأس العالم 2026

الخميس، 01 يناير 2026 - 11:41

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا

يري لويس دي لا فوينتي مدرب مننتخب إسبانيا أن المغرب من الفرق المرشحة للفوز بكأس العالم 2026.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم في الصيف المقبل بأمريكا وكندا والمكسيك.

وقال دي لافوينتي عبر صحيفة "آس" الإسبانية: "المرشحون للفوز بكأس العالم 2026 هم: البرازيل والأرجنتين وألمانيا وفرنسا والبرتغال والمغرب".

وأضاف "المغرب يمتلك فريقا مميزا، ولاعبوه ينشطون في أفضل الدوريات، كما توج بكأس العالم للشباب تحت 20 عاما، وأعتقد أنه فريق رائع".

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا في كأس العالم 2022 كأفضل إنجاز عربي وإفريقي في تاريخ البطولة.

وحصل المغرب على المركز الرابع في البطولة التي أقيمت في قطر وحصد منتخب الأرجنتين لقبها.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة من كأس العالم 2026 رفقة منتخبات: البرازيل - اسكتلندا- هايتي.

فيما يعلب منتخب إسبانيا ضمن المجموعة الثامنة رفقة منتخبات: أوروجواي- السعودية- كاب فيردي.

وجاءت مباريات المغرب في كأس العالم 2026 كالتالي:

المباراة الأولى: البرازيل ضد المغرب

المباراة الثانية: اسكتلندا ضد المغرب

المباراة الثالثة: المغرب ضد هايتي.

كأس العالم 2026 منتخب المغرب منتخب إسبانيا
