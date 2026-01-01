أمم إفريقيا - باسجوج: بدأنا مواجهة موزمبيق بتهاون.. وقادرون على الفوز أمام جنوب إفريقيا

الخميس، 01 يناير 2026 - 01:19

كتب : FilGoal

كريستيان باسوجوج - الكاميرون

أوضح كريستيان باسجوج لاعب منتخب الكاميرون أن فريقه بدأ مواجهة موزمبيق بتهاون لكن حقق الفوز في النهاية، وتحدث عن مواجهة هوجو بروس مدربهم السابق في دور الـ 16.

وضرب منتخب الكاميرون موعدا مع جنوب إفريقيا في ثمن النهائي بعدما احتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن كوت ديفوار عقب التساوي في النقاط.

وقال لاعب منتخب الكاميرون عبر كانال بلوس الفرنسية: "نشعر بالسعادة بعد الفوز على موزمبيق، كانت عقليتنا منذ البداية هي الفوز".

وأكمل "قلنا لأنفسنا إنه لا يمكننا الاستهانة بهذه المباراة. في البداية، بدأنا المباراة بتهاونٍ بعض الشيء. بعد الاستراحة، تحدثنا فيما بيننا. قلنا إنه يجب علينا العودة بنفس العقلية التي بدأنا بها هذه البطولة. أعتقد أن هذا هو المكان الذي سجل فيه كوفاني هدفا رائعا. بصراحة منحنا الفوز".

وأضاف "نحن فريق شاب، والجميع فيه يريد بذل قصارى جهده. أعتقد أن هذا يحفز الفريق حقا لأن جميع اللاعبين لا يعرفون ما إذا كانوا سيبدأون المباراة أم لا. هذا يعطي الفريق دفعة معنوية ويُظهر وجود روح فريق جيدة".

وواصل "حتى لو لم ألعب، فأنا هنا لتشجيع زملائي الأصغر سنا. هذه البطولة بالنسبة لنا أعظم احتفال يمكن أن تحظى به القارة".

وأتم "مواجهة هوجو بروس مدربنا السابق مع جنوب إفريقيا؟ أعتقد أنه للحفاظ على هذا الزخم، علينا الفوز بهذه المباراة. نلعب كرة قدم حقيقية، وأعتقد أننا بفضل الأصدقاء الذين نملكهم، قادرون على الفوز بهذه المباراة".

وقلب منتخب الكاميرون تأخره لفوز بنتيجة 2-1 واحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن كوت ديفوار عقب التساوي في النقاط برصيد 7 لكل منهما.

وسبق أن لعب باسجوج مع بروس في 2017 بقميص منتخب الكاميرون وحققا اللقب على حساب منتخب مصر بالفوز في النهائي آنذاك.

كريستيان باسجوج أمم إفريقيا الكاميرون
