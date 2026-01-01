أمم إفريقيا - إيمرس فاي: أردنا الحصول على المركز الأول وفعلنا ذلك في الشوط الثاني

إيمرس فاي - كوت ديفوار

أوضح إيمرس فاي المدير الفني لـ كوت ديفوار أن الأخطاء الفردية تسببت في تأخر فريقه أمام الجابون بهدفين دون مقابل.

وقلب الأفيال تأخرهم لفوز بنتيجة 3-2 ما ضمن لهم صدارة المجموعة على حساب الكاميرون بفارق الأهداف.

وقال المدير الفني لـ كوت ديفوار عبر كانال بلوس الفرنسية: "لم نخض شوط أول جيدا، أهدينا الجابون هدفين في مواقف كان يجب علينا أن نتجنبها".

وأضاف "استقبلنا هدفين نتيجة سلسلة من الأخطاء الفردية التي أدت لكلا الهدفين".

وأتم "أردنا الحصول على المركز الأول في المجموعة وفعلنا ذلك في الشوط الثاني بقلب نتيجة المباراة".

على الجانب الآخر، فاز منتخب الكاميرون على حساب موزمبيق 2-1، ليتساوى الأسود والأفيال في كل شيء، 7 نقاط، وفارق الأهداف +2، لترجح الأهداف المسجلة أمام الجابون كفة منتخب كوت ديفوار الذي تأهل كمتصدر للمجموعة.

ويلتقي منتخب كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 8 مساءً على ملعب مراكش، وهو نفس طريق منتخب مصر في دور الـ8.

أما منتخب الكاميرون فانتقل للمسار الآخر، بمواجهة جنوب إفريقيا يوم الأحد 4 يناير الساعة 8 مساءً على ملعب المدينة في الرباط.

فيما احتفظ منتخب موزمبيق بالمركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، من فوز واحد أمام الجابون، ليواجه نيجيريا يوم الإثنين 5 يناير الساعة 8 مساءً على ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس.

