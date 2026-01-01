هدية الكريسماس.. المصري يعلن التجديد لـ باهر المحمدي

الخميس، 01 يناير 2026 - 00:17

كتب : عمرو نبيل

باهر المحمدي لاعب المصري

أعلن النادي المصري تجديد باهر المحمدي حتى 2028.

باهر المحمدي

النادي : المصري

المصري

وكان تعاقد باهر ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأغلق المصري الباب على منافسيه لضم باهر بتمديد عقده لمدة موسمين إضافيين.

أخبار متعلقة:
بديل كهربا؟ القادسية الكويتي يقترب من ضم لاعب المصري السابق مصدر من الزمالك لـ في الجول: استقالة عبد الرؤوف متوقعة.. والبديل مصري جيلبرتو: فرص فوز أنجولا أمام مصر ضئيلة للغاية.. وحسام حسن مرجع للكرة المصرية كأس عاصمة مصر – المصري يتصدر مؤقتا بهدف بامبو.. وتعادل الجونة مع البنك الأهلي

وكشف النادي عن تجديد قلب دفاعه عن طريق فيديو يحمل اسم "هدية الكريسماس".

وانضم باهر المحمدي من الإسماعيلي للمصري في صيف 2023 بعقد يمتد لـ 3 مواسم بمقابل 20 مليون جنيه.

وخاض باهر 69 مباراة بقميص المصري وسجل هدفا وحيدا.

وخلال الموسم الحالي خاض 16 مباراة بقميص الفريق في الدوري والكونفدرالية.

وسبق أن لعب باهر بقميص فريقي الزمالك والإسماعيلي، كما مثل منتخب مصر الأول.

باهر المحمدي المصري الدوري المصري
نرشح لكم
الاتحاد السكندري يعين عبد الظاهر السقا مشرفا عاما على فريق الكرة الونش: أصبح شأننا عظيما لارتباطنا باسم الزمالك.. والنادي باق بنا أو بغيرنا مصدر من بتروجت يكشف سبب عدم مشاركة حامد حمدان ضد البنك الشريعي يكشف لـ في الجول خطة إنبي في انتقالات يناير.. وموقف نادر حواش خبر في الجول - اتفاق مبدئي بانتقال نادر حواش من إنبي إلى الاتحاد السكندري محمد سلامة لـ في الجول: عبد الظاهر السقا مشرفا على الكرة في الاتحاد السكندري الزمالك يقبل استقالة عبد الرؤوف.. ويكلف تامر عبد الحميد وحازم إمام بالمهمة مؤقتا موندو تكشف تفاصيل عرض برشلونة المُحسن لضم حمزة عبد الكريم من الأهلي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - باسجوج: بدأنا مواجهة موزمبيق بتهاون.. وقادرون على الفوز أمام جنوب إفريقيا ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - إيمرس فاي: أردنا الحصول على المركز الأول وفعلنا ذلك في الشوط الثاني ساعة | أمم إفريقيا
هدية الكريسماس.. المصري يعلن التجديد لـ باهر المحمدي 2 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: نريد وضع نجمة ذهبية على قميصنا 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - كواسي: لدينا هدفا نسعى لتحقيقه 3 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. مواجهات محتملة أمام كوت ديفوار والسنغال 3 ساعة | أمم إفريقيا
الاتحاد السكندري يعين عبد الظاهر السقا مشرفا عاما على فريق الكرة 3 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 3 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520356/هدية-الكريسماس-المصري-يعلن-التجديد-لـ-باهر-المحمدي