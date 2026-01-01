هدية الكريسماس.. المصري يعلن التجديد لـ باهر المحمدي

أعلن النادي المصري تجديد باهر المحمدي حتى 2028.

باهر المحمدي النادي : المصري المصري

وكان تعاقد باهر ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأغلق المصري الباب على منافسيه لضم باهر بتمديد عقده لمدة موسمين إضافيين.

وكشف النادي عن تجديد قلب دفاعه عن طريق فيديو يحمل اسم "هدية الكريسماس".

وانضم باهر المحمدي من الإسماعيلي للمصري في صيف 2023 بعقد يمتد لـ 3 مواسم بمقابل 20 مليون جنيه.

وخاض باهر 69 مباراة بقميص المصري وسجل هدفا وحيدا.

وخلال الموسم الحالي خاض 16 مباراة بقميص الفريق في الدوري والكونفدرالية.

وسبق أن لعب باهر بقميص فريقي الزمالك والإسماعيلي، كما مثل منتخب مصر الأول.