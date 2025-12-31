أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: نريد وضع نجمة ذهبية على قميصنا

يأمل براما تراوري المدير الفني لـ منتخب بوركينا فاسو في وضع النجمة الذهبية الخاصة بأمم إفريقيا 2025 على قميص منتخب بلاده.

وتأهل منتخب بوركينا فاسو إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا بالفوز على السودان واحتلال المركز الثاني خلف الجزائر في المجموعة الخامسة.

وصرّح المدير الفني لـ منتخب بوركينا فاسو عبر موقع كاف: "نسعى جاهدين للتميز في الأدوار الإقصائية. علينا مواصلة العمل الجاد، والمضي قدما لأجل وضع نجمة ذهبية على قميص منتخب بوركينا فاسو".

وأضاف "عازمون على إحداث الفارق وتحقيق نتائج إيجابية في هذه النسخة من أمم إفريقيا".

وأتم "ما يهمنا هو النتائج، قبل المباراة، كنا نركز بشكل أكبر على الاستعداد لدور الـ16. اضطررنا لإجراء بعض التغييرات في التشكيل لمباراة السودان، وقررنا إراحة بعض اللاعبين قبل المرحلة المقبلة".

وسيلتقي منتخب بوركينا فاسو في ثمن النهائي مع كوت ديفوار يوم الثلاثاء المقبل.

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (ستاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (ستاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً