أمم إفريقيا - كواسي: لدينا هدفا نسعى لتحقيقه

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 23:43

كتب : FilGoal

أرسين كواسي - بوركينا فاسو

أبدى أرسين كواسي لاعب منتخب بوركينا فاسو سعادته بالتسجيل في الفوز على السودان بنتيجة 2-0 في أمم إفريقيا 2025.

وانتصر منتخب بوركينا فاسو على السودان بهدفين لاسينا تراوري وكواسي وسيلاقي كوت ديفوار.

وقال لاعب منتخب بوركينا فاسو عبر موقع كاف: "سعيد لفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، خضنا مباراة ضد السودان، لكننا حققنا هدفنا. سنحاول الحفاظ على هذا الزخم في المباريات القادمة".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. مواجهات محتملة أمام كوت ديفوار والسنغال أن تأتي متأخرا

وأضاف "دائما أبذل قصارى جهدي، وأنا سعيد بالمشاركة في هذه البطولة وبتسجيل هدف في مرمى السودان".

وأتم "لدي أهداف كبيرة أسعى لتحقيقها، وسأبذل المزيد من الجهد. لن أتوقف هنا؛ سأواصل العمل لتحقيق أهداف منتخبنا. سنقاتل بشراسة في دور الـ16، لأن لدينا هدفا نسعى لتحقيقه".

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (ستاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (ستاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً

بوركينا فاسو أمم إفريقيا أرسين كواسي
نرشح لكم
أمم إفريقيا - باسجوج: بدأنا مواجهة موزمبيق بتهاون.. وقادرون على الفوز أمام جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - إيمرس فاي: أردنا الحصول على المركز الأول وفعلنا ذلك في الشوط الثاني أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: نريد وضع نجمة ذهبية على قميصنا أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. مواجهات محتملة أمام كوت ديفوار والسنغال أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 ريمونتادا تخطف الصدارة أن تأتي متأخرا أمم إفريقيا - مدرب السودان: تعلمت دروسا من الخسارة أمام بوركينا فاسو
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - باسجوج: بدأنا مواجهة موزمبيق بتهاون.. وقادرون على الفوز أمام جنوب إفريقيا 31 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - إيمرس فاي: أردنا الحصول على المركز الأول وفعلنا ذلك في الشوط الثاني 47 دقيقة | أمم إفريقيا
هدية الكريسماس.. المصري يعلن التجديد لـ باهر المحمدي ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: نريد وضع نجمة ذهبية على قميصنا 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - كواسي: لدينا هدفا نسعى لتحقيقه 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. مواجهات محتملة أمام كوت ديفوار والسنغال 2 ساعة | أمم إفريقيا
الاتحاد السكندري يعين عبد الظاهر السقا مشرفا عاما على فريق الكرة 2 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520354/أمم-إفريقيا-كواسي-لدينا-هدفا-نسعى-لتحقيقه