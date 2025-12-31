أمم إفريقيا - كواسي: لدينا هدفا نسعى لتحقيقه

أبدى أرسين كواسي لاعب منتخب بوركينا فاسو سعادته بالتسجيل في الفوز على السودان بنتيجة 2-0 في أمم إفريقيا 2025.

وانتصر منتخب بوركينا فاسو على السودان بهدفين لاسينا تراوري وكواسي وسيلاقي كوت ديفوار.

وقال لاعب منتخب بوركينا فاسو عبر موقع كاف: "سعيد لفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، خضنا مباراة ضد السودان، لكننا حققنا هدفنا. سنحاول الحفاظ على هذا الزخم في المباريات القادمة".

وأضاف "دائما أبذل قصارى جهدي، وأنا سعيد بالمشاركة في هذه البطولة وبتسجيل هدف في مرمى السودان".

وأتم "لدي أهداف كبيرة أسعى لتحقيقها، وسأبذل المزيد من الجهد. لن أتوقف هنا؛ سأواصل العمل لتحقيق أهداف منتخبنا. سنقاتل بشراسة في دور الـ16، لأن لدينا هدفا نسعى لتحقيقه".

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (ستاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (ستاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً