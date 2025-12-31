أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. مواجهات محتملة أمام كوت ديفوار والسنغال

اختتمت مواجهات دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي للتتويج بالبطولة بـ 7 ألقاب، نجح في تصدر المجموعة الثانية مبكرا بعد الجولة الثانية إثر فوزين أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا.

قبل أن يكتفي في الجولة الأخيرة بالتعادل أمام أنجولا سلبيا.

وانتظر المنتخب المصري لتحديد موقف أصحاب المركز الثالث في المجموعات، ليتأهل منتخب بنين ثالث المجموعة الرابعة بعد السنغال والكونغو الديمقراطية ليقع في طريق مصر.

ويرجع آخر مواجهة لمصر أمام بنين إلى نسخة 2010 والتي توج بها المنتخب المصري، ونجح وقتها الفراعنة في الفوز بثنائية نظيفة، لتتكرر المواجهة بعد 15 عاما.

وتحددت أطراف المواجهات الأخرى حتى الطريق للمباراة النهائية، في حالة عبور المنتخب المصري.

وأتت المواجهات حتى النهائي كالتالي:

دور الـ 16:

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 5 مساءً

دور الـ8:

في حالة عبور منتخب منتخب يواجه الفائز من كوت ديفوار × بوركينا فاس

المباراة ستقام على (ملعب أدرار في أجادير) يوم السبت 10 يناير الساعة 9 مساءً

دور الـ4:

في حالة استمرار المنتخب المصري في المنافسة

سيواجه الفائز من الأطراف التالية (مالي × تونس) - (السنغال × السودان)

المباراة ستقام على ملعب طنجة الكبير يوم الأربعاء 14 يناير الساعة 7 مساءً

النهائي:

ستقام المباراة النهائية على ملعب مولاي عبد الله يوم الأحد 18 يناير الساعة 9 مساءً

ويمكنك التعرف على مواجهات دور الـ16 بالكامل والطريق للنهائي من خلال الضغط هنا