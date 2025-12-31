أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. مواجهات محتملة أمام كوت ديفوار والسنغال

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 23:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع منتخب مصر

اختتمت مواجهات دور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي للتتويج بالبطولة بـ 7 ألقاب، نجح في تصدر المجموعة الثانية مبكرا بعد الجولة الثانية إثر فوزين أمام زيمبابوي وجنوب إفريقيا.

أخبار متعلقة:
أن تأتي متأخرا أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 ريمونتادا تخطف الصدارة

قبل أن يكتفي في الجولة الأخيرة بالتعادل أمام أنجولا سلبيا.

وانتظر المنتخب المصري لتحديد موقف أصحاب المركز الثالث في المجموعات، ليتأهل منتخب بنين ثالث المجموعة الرابعة بعد السنغال والكونغو الديمقراطية ليقع في طريق مصر.

ويرجع آخر مواجهة لمصر أمام بنين إلى نسخة 2010 والتي توج بها المنتخب المصري، ونجح وقتها الفراعنة في الفوز بثنائية نظيفة، لتتكرر المواجهة بعد 15 عاما.

وتحددت أطراف المواجهات الأخرى حتى الطريق للمباراة النهائية، في حالة عبور المنتخب المصري.

وأتت المواجهات حتى النهائي كالتالي:

دور الـ 16:

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 5 مساءً

دور الـ8:

في حالة عبور منتخب منتخب يواجه الفائز من كوت ديفوار × بوركينا فاس

المباراة ستقام على (ملعب أدرار في أجادير) يوم السبت 10 يناير الساعة 9 مساءً

دور الـ4:

في حالة استمرار المنتخب المصري في المنافسة

سيواجه الفائز من الأطراف التالية (مالي × تونس) - (السنغال × السودان)

المباراة ستقام على ملعب طنجة الكبير يوم الأربعاء 14 يناير الساعة 7 مساءً

النهائي:

ستقام المباراة النهائية على ملعب مولاي عبد الله يوم الأحد 18 يناير الساعة 9 مساءً

ويمكنك التعرف على مواجهات دور الـ16 بالكامل والطريق للنهائي من خلال الضغط هنا

منتخب مصر طريق مصر كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - باسجوج: بدأنا مواجهة موزمبيق بتهاون.. وقادرون على الفوز أمام جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - إيمرس فاي: أردنا الحصول على المركز الأول وفعلنا ذلك في الشوط الثاني أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: نريد وضع نجمة ذهبية على قميصنا أمم إفريقيا - كواسي: لدينا هدفا نسعى لتحقيقه أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 ريمونتادا تخطف الصدارة أن تأتي متأخرا أمم إفريقيا - مدرب السودان: تعلمت دروسا من الخسارة أمام بوركينا فاسو
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - باسجوج: بدأنا مواجهة موزمبيق بتهاون.. وقادرون على الفوز أمام جنوب إفريقيا 22 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - إيمرس فاي: أردنا الحصول على المركز الأول وفعلنا ذلك في الشوط الثاني 37 دقيقة | أمم إفريقيا
هدية الكريسماس.. المصري يعلن التجديد لـ باهر المحمدي ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: نريد وضع نجمة ذهبية على قميصنا ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - كواسي: لدينا هدفا نسعى لتحقيقه ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. مواجهات محتملة أمام كوت ديفوار والسنغال 2 ساعة | أمم إفريقيا
الاتحاد السكندري يعين عبد الظاهر السقا مشرفا عاما على فريق الكرة 2 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520353/أمم-إفريقيا-طريق-مصر-إلى-النهائي-مواجهات-محتملة-أمام-كوت-ديفوار-والسنغال