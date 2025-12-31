الاتحاد السكندري يعين عبد الظاهر السقا مشرفا عاما على فريق الكرة

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 23:25

كتب : FilGoal

عبد الظاهر السقا

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين عبد الظاهر السقا مشرفا عاما على فريق الكرة.

وأوضح النادي في بيانه: "وذلك في إطار حرص مجلس الإدارة على تدعيم منظومة كرة القدم خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف "ويأتي هذا القرار لما يتمتع به عبد الظاهر السقا من خبرات فنية وإدارية كبيرة، ومسيرة حافلة داخل الملاعب وخارجها، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الفني والإداري للفريق الأول".

وسبق أن تولى السقا منصب مدير الكرة والمدير الرياضي في أندية طنطا ومودرن سبورت والمصري، كما تواجد في اللجنة الفنية لاتحاد الكرة سابقا.

وسبق أن كشف محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري عن تعيين عبد الظاهر السقا في منصب المشرف العام على الكرة للنادي.

وقال سلامة لـFilGoal.com: "عبد الظاهر السقا سيتولى منصب المشرف العام على الكرة في الاتحاد وهو لا يتعارض مع منصب مدير الكرة الذي يشغله إسلام عادل".

وأضاف "السقا سيتواجد في الملعب في مباراة الزمالك المقبلة في كأس العاصمة، وتم عقد عدة اجتماعات بينه وبين إسلام عادل للتنسيق بينهما ووضع خطة العمل في المرحلة المقبلة".

وأتم تصريحاته "اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت المقبل وهو الأول بعد الانتخابات، وسيشهد إعلان عدة صفقات خاصة بفريق كرة القدم".

ويتولى تدريب الاتحاد السكندري تامر مصطفى، والذي تولى المسؤولية خلفا لـ أحمد سامي.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ20 وقبل الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط بعد مرور 13 جولة.

