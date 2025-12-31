ريمونتادا تخطف الصدارة

نجح منتخب كوت ديفوار في تحقيق ريمونتادا أمام الجابون منحته صدارة المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية.

منتخب الجابون الذي ودع البطولة بعد الجولة الثانية دخل المباراة دون أي شيء يخسره، فيما كان يسعى منتخب كوت ديفوار للفوز وحساب فارق الأهداف من أجل الصدارة أمام الكاميرون التي لاقت موزمبيق في الوقت ذاته.

وبينما يتقدم منتخب موزمبيق في النتيجة أمام الكاميرون في بداية المباراة، نجح منتخب الجابون في تسجيل هدفين مبكرين في الدقيقتين 11 عن طريق جيولور كانجا، ودينيس بوانجا في الدقيقة 21.

ودفع إيمرس فاي خطأ تبديل 10 لاعبين في التشكيل الأساسي للمباراة بهدف إراحتهم للدور المقبل.

ولكن قبل نهاية الشوط الأول، خطف منتخب كوت ديفوار هدف تقليص الفارق في الدقيقة 44 عن طريق جان فيليب كراسو.، لينتهي الشوط الأول بتأخر الأفيال 2-1، في الوقت الذي نجح فيه منتخب الكاميرون في التعادل 1-1 أمام موزمبيق.

دخل المنتخب الإيفواري الشوط الثاني، آملا في الفوز بالمباراة والعودة في النتيجة من أجل خطف الصدارة في ظل تعثر الأسود مثل الأفيال.

أجرى أيمرس فاي تبديلات عديدة بنزول بازومانا توريه، وإيفان جيساند في الدقيقة 68، ثم دفع بـ أماد ديالو نجم الفريق في المباراتين السابقتين في الدقيقة 76.

وبينما تتجه المباراة إلى خسارة كوت ديفوار صدارة المجموعة، نجح البديل الأول إيفان جيساند في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 84 برأسية قوية.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل بازومانا توريه الهدف الثالث في الدقيقة 90+2.

وسجل ديومانديه هدفا رابعا بعد هجمة مرتدة مع أماد ديالو، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

على الجانب الآخر، فاز منتخب الكاميرون على حساب موزمبيق 2-1، ليتساوى الأسود والأفيال في كل شيء، 7 نقاط، وفارق الأهداف +2، لترجح الأهداف المسجلة أمام الجابون كفة منتخب كوت ديفوار الذي تأهل كمتصدر للمجموعة.

ويلتقي منتخب كوت ديفوار أمام بوركينا فاسو يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 8 مساءً على ملعب مراكش، وهو نفس طريق منتخب مصر في دور الـ8.

أما منتخب الكاميرون فانتقل للمسار الآخر، بمواجهة جنوب إفريقيا يوم الأحد 4 يناير الساعة 8 مساءً على ملعب المدينة في الرباط.

فيما احتفظ منتخب موزمبيق بالمركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، من فوز واحد أمام الجابون، ليواجه نيجيريا يوم الإثنين 5 يناير الساعة 8 مساءً على ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس.