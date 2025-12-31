انتصر منتخب الكاميرون بنتيجة 2-1 على موزمبيق في ختام مباريات المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

سجل جيني كاتامو هدف تقدم موزمبيق، فيما فازت الكاميرون بفضل هدفي نيني "العكسي" وكريستيان كوفاني.

وتأهل منتخب الكاميرون في المركز الثاني بفارق الأهداف المسجلة عن كوت ديفوار التي قبلت تأخرها إلى فوز على الجابون بنتيجة 3-2.

ويتصدر الأفيال الترتيب برصيد 7 نقاط ويأتي بعدها الأسود بنفس الرصيد، وتأتي موزمبيق في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب الجابون الترتيب بدون رصيد.

كوفاني صاحب هدف الفوز انضم للمنتخب قبل ساعات من انطلاق البطولة وليس يوم 15 ديسمبر كما كان محددا سلفا.

ناديه باير ليفركوزن طلب من الاتحاد الكاميروني خوض اللاعب لمباراة الفريق ضد لايبزج في الدوري الألماني يوم 20 ديسمبر، وهو ما حدث وبسببها جلس على مقاعد البدلاء في الفوز ضد الجابون.

شارك ضد كوت ديفوار في التعادل 1-1 واليوم سجل هدفا صاروخيا وضع به الأسود في الصدارة مطبقا مقولة "أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي"

لكن الأفيال خطفوا الصدارة في الأنفاس الأخيرة بعودة مثيرة ضد الجابون بنتيجة 3-2.

وبذلك سيلتقي منتخب الكاميرون مع جنوب إفريقيا في ثمن النهائي، فيما سيواجه منتخب موزمبيق ضيفه نيجيريا.

التشكيل

قرر ديفيد باجو مدرب الكاميرون إجراء 5 تبديلات في تشكيل الفريق، فيما أبقى بريان مبومو أساسيا.

فيما أجرى منتخب موزمبيق 7 تبديلات في التشكيل.

وجلس رينيلدو ماندافا مدافع سندرلاند بديل على مقاعد البدلاء. ولعب جيني كاتامو جناح فريق سبورتنج لشبونة أساسيا، إلى جانب دومينجيز بيليمبي صاحب الـ 42 عاما أكبر لاعبي البطولة.

𝗟𝗜𝗡𝗘-𝗨𝗣𝗦 📋 Starting 11 men for The Mambas 🆚 The Indomitable Lions 🇲🇿🇨🇲#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/xTfcIbjDvP — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 31, 2025

وصف المباراة

في الدقيقة 3 أخطأ الحارس في الإمساك بالكرة وفضل مهاجم الكاميرون تمريرها عوضا عن التسديد وشتت الدفاع في الوقت المناسب.

والدقيقة 14 خرج ديوجو كاليلا مصابا وعوضه برونو لانجا في تغيير اضطراري لموزمبيق.

وتقدم منتخب موزمبيق بهدف رائع من مجهود فردي من جيني كاتامو في الدقيقة 23 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 28 تعادل الأسود بهدف عكسي، انفراد يتصدى له الحارس ويتابعها ماجري بتسديدة ترتطم بالقائم، وحاول نيني إبعادها وهو ما فعله لكن في الشباك، لتصبح النتيجة 1-1.

وفي الدقيقة 42 شارك كريستوفر ووه بدلا من تولو وهو في تغيير اضطراري وتلك المرة للكاميرون.

وفي بداية الشوط الثاني شارك كريستيان باسجوج وإيميل كامديم بدلا من مبومو وكارلوس باليبا.

وأطلق كريستيان كوفاني تصويبة مدوية في الدقيقة 55 أعلن بعدها تقدم الأسود غير المروضة بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 78 أهدر كارل إيتا إيونج هدف تعزيز تقدم الكاميرون.

ومرت الدقائق الأخيرة دون جديد لتنتهي المباراة بفوز الأسود.