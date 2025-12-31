أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16

أسدل الستار على دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

ويقام كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبا للمرة الرابعة في التاريخ مقسمين على 6 مجموعات في كل مجموعة 4 فرق.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

ولم يحصد في دور المجموعات العلامة الكاملة سوى نيجيريا والجزائر بعد الفوز في المباريات الثلاث.

كما تأهل منتخب تنزانيا إلى دور الـ16 كأفضل ثالث رغم جمعه نقتين فقط في أقل عدد نقاط في التاريخ يحققه فريق يتأهل لثمن النهائي.

وعبر منتخب موزمبيق لأول مرة إلى دور الـ16 في سادس مشاركاته بالبطولة والتي حقق خلالها فوزا تاريخيا أمام الجابون.

وتأهلت الفرق التالية إلى الدور ثمن النهائي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - السودان

المجموعة السادسة: الكاميرون - كوت ديفوار - موزمبيق

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (ستاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (ستاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً