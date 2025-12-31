أمم إفريقيا - مدرب السودان: تعلمت دروسا من الخسارة أمام بوركينا فاسو

كشف كويسي أبياه المدير الفني لـ منتخب السودان أنه تعلم الكثير من الدروس في الخسارة من بوركينا فاسو بنتيجة 2-0.

وسقط منتخب السودان في فخ الخسارة بنتيجة 2-0 أمام بوركينا وسيلتقي السنغال في دور الـ 16 بعدما احتل المركز الثالث لمجموعته في أمم إفريقيا 2025.

وقال مدرب السودان عبر موقع كاف: "كانت مباراة صعبة ضد بوركينا فاسو، واستحق خصمنا الفوز. كما قلت قبل المباراة، كنا سنواجه فريقا قويا، معظم لاعبيه يلعبون لأندية كبيرة".

وأضاف "عندما تلعب ضد فرق كهذه، تدرك مدى صعوبة المهمة. حاول اللاعبون تقديم أفضل ما لديهم، لكن هذه هي كرة القدم، ولا يمكنك أبدا أن تكون متأكدا من أي شيء".

وأتم "تعلمت دروسا كثيرة من هذه المباراة، ستساعدني في الاستعداد للمباريات القادمة".

وجاءت مواعيد مواجهات دور الـ16 والطريق للنهائي على النحو التالي:

المسار الأول:

مالي × تونس (ستاد محمد الخامس في كازابلانكا) يوم السبت 3 يناير الساعة 9 مساءً

السنغال × السودان (ستاد طنجة الكبير) يوم السبت 3 يناير الساعة 6 مساءً.

---

مصر × بنين (ملعب أدرار في أجادير) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 6 مساءً

كوت ديفوار × بوركينا فاسو (ملعب مراكش) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 9 مساءً

المسار الثاني:

جنوب إفريقيا × الكاميرون (ملعب المدينة في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 9 مساءً

المغرب × تنزانيا (ملعب مولاي عبد الله في الرباط) يوم الأحد 4 يناير الساعة 6 مساءً.

-----

الجزائر × الكونغو الديمقراطية (ملعب مولاي الحسن في الرباط) يوم الثلاثاء 6 يناير الساعة 6 مساءً

نيجيريا × موزمبيق (ملعب المركب الرياضي في مدينة فاس) يوم الإثنين 5 يناير الساعة 9 مساءً

