الهلال يواصل مطاردة النصر على صدارة الدوري السعودي بثلاثية أمام الخلود

حقق نادي الهلال فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه الخلود في الأسبوع الـ12 من الدوري السعودي.

سجل للهلال سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 45.

ولكن أدرك راميرو انريكي سريعا لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، نجح الهلال في تسجيل هدفين عن طريق ثيو هيرنانديز في الدقيقتين 61، و84، ليمنح فريقه النقاط الثلاث.

بتلك النتيجة واصل الهلال مطاردة النصر على صدارة ترتيب الدوري، بعدما ارتفع رصيده إلى 29 نقطة، بفارق نقطتين خلف النصر المتصدر.

وسجل الهلال فوزه الثالث على التوالي في الدوري أمام الخلود والخليج والفتح.

وخسر الهلال أمام النجمة برباعية مقابل هدفين يوم 7 نوفمبر الماضي.

ويستعد الهلال لمواجهة ضمك يوم الأحد المقبل، ثم مواجهة الحزم يوم الخميس 8 يناير.

يستضيف بعدها الهلال منافسه النصر في قمة الدوري السعودي يوم 12 يناير القادم.