أمم إفريقيا - بيتكوفيتش: هذا مؤشر جيد لمستقبل واعد.. ومن المؤسف أننا استقبلنا هدفا

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 22:19

كتب : FilGoal

فلاديمير بيتكوفيتش - الجزائر

أبدى فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لـ الجزائر سعادته بعد تحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2025.

وانتصر منتخب الجزائر على غينيا الاستوائية بنتيجة 3-1 في مباراة شهدت إراحة نجوم الأفناك بعد ضمان التأهل مبكرا لدور الـ 16.

وقال المدير الفني لـ الجزائر عبر موقع كاف: "أعتقد أننا قدمنا ​​أحد أفضل عروض الشوط الأول. ومن المثير للاهتمام أن لدينا 7 لاعبين من مواليد ما بعد الألفية، وهذا مؤشر جيد على مستقبل واعد".

وأضاف "من المؤسف أننا استقبلنا هدفا، لكن في الوقت نفسه، كان هدفا رائعا يصعب التصدي له".

وأتم "أنا سعيد جدا بأداء الفريق وردود فعله طيلة هذه المباراة وجميع مباريات دور المجموعات. نتطلع إلى الراحة لنكون على أتم الاستعداد للمباراة القادمة".

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء 6 يناير في ملعب مولاي الحسن بالرباط في دور الـ16 لكأس الأمم.

أجرى منتخب الجزائر 9 تبديلات على تشكيل الفريق الذي شارك في المباراة الماضية ومع ذلك تمكن من تحقيق الفوز بكل سهولة مما يدل على امتلاكه لقائمة كاملة.

سجل ثلاثية الجزائر في المباراة كل من زين الدين بلعيد وفارس شايبي وإبراهيم مازة.

المباراة شهدت تحطيم كل من رياض محرز وعيسى مندي الذين دخلا كبديلي لرقم قياسي إذ عادلا رابح مدجر كأكثر من شارك في مباريات بأمم إفريقيا مع الجزائر برصيد 22 مباراة.

المنتخب الجزائري تصدر المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

أمم إفريقيا فلاديمير بيتكوفيتش الجزائر
