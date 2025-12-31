أمم إفريقيا - مدرب غينيا الإستوائية: جئنا إلى هنا للفوز ولكن لم يحالفنا الحظ

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 22:11

كتب : FilGoal

خوان ميشا مدرب غينيا الاستوائية

عبر خوان ميشا المدير الفني الوطني لغينيا الاستوائية، عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام الجزائر.

وسقط منتخب غينيا الإستوائية أمام الجزائر بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

وقال ميشا في تصريحات عقب المباراة: "لم نحقق النتيجة التي خططنا لها أمام الجزائر، جئنا إلى هنا للفوز ولكن لم يحالفنا الحظ".

وأكمل "إنها نتيجة مخيبة للآمال، بذلنا قصارى جهدنا لتغيير النتيجة، لكن علينا أن نتجاوزها ونتطلع إلى المستقبل."

وأتم "نعم تلقينا خسارة، لكنني أعتقد أننا تعلمنا منها دروسًا كثيرة."

وودع منتخب غينيا الاستوائية مبكرا من مرحلة المجموعات بعد الجولة الثانية مع خسارته من السودان 1-0 وفوز الجزائر على بوركينا فاسو بنفس النتيجة في أمم إفريقيا 2025.

ولم يكرر منتخب غينيا الاستوائية ما فعله في 2023 والتي وصل خلالها لدور الـ 16.

فيما يعد أفضل إنجاز لغينيا هو تحقيق المركز الرابع في نسخة 2015 التي استضافتها.

ولأول مرة يودع المنتخب الملقب بالرعد الوطني أمم إفريقيا من دور المجموعات.

غينيا الإستوائية خوان ميشا كأس الأمم الإفريقية
