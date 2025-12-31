كأس عاصمة مصر - زد ينتصر بهدفين في دقيقتين على حرس الحدود

انتصر زد بنتيجة 2-0 على حرس الحدود في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لـ كأس عاصمة مصر 2025-2026.

وحقق زد الفوز بفضل هدفين جاءا في دقيقتين متتاليتين.

وسجل أحمد عادل الهدف الأول في الدقيقة 37 بعد عرضية من أحمد خالد "كاباكا".

وبعد دقيقة مباشرة أضاف رأفت خليل الهدف الثاني من صناعة مصطفى سعد.

الفوز رفع رصيد زد لـ 6 نقاط من 3 مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة عن المصري المتصدر.

فيما يتذيل الحرس الترتيب بدون رصيد بعد تعرضه للخسارة الثالثة على التوالي.

ويتأهل أول وثاني الترتيب وأفضل فريقين احتلا المركز الثالث إلى ربع النهائي.