كأس عاصمة مصر - زد ينتصر بهدفين في دقيقتين على حرس الحدود
الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 22:09
كتب : FilGoal
انتصر زد بنتيجة 2-0 على حرس الحدود في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لـ كأس عاصمة مصر 2025-2026.
وحقق زد الفوز بفضل هدفين جاءا في دقيقتين متتاليتين.
وسجل أحمد عادل الهدف الأول في الدقيقة 37 بعد عرضية من أحمد خالد "كاباكا".
وبعد دقيقة مباشرة أضاف رأفت خليل الهدف الثاني من صناعة مصطفى سعد.
زد يسجل هدفين في دقيقتين ⚽⚽#رابطة_الأندية_المحترفة | #كأس_عاصمة_مصر | #زد_الحرسpic.twitter.com/wqUzqEd0kC— رابطة الأندية المصرية المحترفة (@epl_eg) December 31, 2025
الفوز رفع رصيد زد لـ 6 نقاط من 3 مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة عن المصري المتصدر.
فيما يتذيل الحرس الترتيب بدون رصيد بعد تعرضه للخسارة الثالثة على التوالي.
ويتأهل أول وثاني الترتيب وأفضل فريقين احتلا المركز الثالث إلى ربع النهائي.
