أمم إفريقيا - حاج موسى: الفوز أمام غينيا كان ضروريا لرفع معنوياتنا قبل مواجهة دور الـ16

عبر أنيس حاج موسى لاعب الجزائر، عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة غينيا الإستوائية.

وقدم حاج موسى مساهمتين في ثلاثية الجزائر ضد غينيا الإستوائية ضمن الجولة الأخيرة لحساب المجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية.

وقال حاج موسى عقب المباراة: "سعيد للغاية بالفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، لولا الفريق لما فزت بها".

وأضاف "كان علينا أن نلعب مباراة جيدة ونفوز بها قبل مواجهة دور الـ16".

وأتم "مرحلة خروج المغلوب ستكون صعبة، لذا الفوز كان ضروريا لرفع معنوياتنا قبل بدء هذه المرحلة من البطولة".

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء 6 يناير في ملعب مولاي الحسن بالرباط في دور الـ16 لكأس الأمم.

المنتخب الجزائري تصدر المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

حاج موسى يلعب في نادي فينورد الهولندي ويبلغ من العمر 23 عاما، وانضم لأول مرة لمنتخب بلاده في مارس 2024 .

وخاض أنيس حاج موسى مباراته الدولية رقم 11، ليقدم أول مساهمتين تهديفيتين في مسيرته مع المنتخب الجزائري.