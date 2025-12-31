أمم إفريقيا - مدرب بنين لـ في الجول: مصر الأقرب للفوز.. وسنلعب ضد منتخب عملاق

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 22:03

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب بنين

شدد نييل الطرابلسي مدرب مساعد منتخب بنين على صعوبة مواجهة منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.

وسيلتقي منتخبا مصر وبنين في ثمن النهائي يوم الإثنين المقبل.

وقال الطرابلسي لـ FilGoal.com: "مواجهة مصر ستكون صعبة وهم الأقرب للفوز على الورق بسبب الخبرات والإمكانيات لدى لاعبيه، وسنقدم كل ما لدينا للتأهل".

أخبار متعلقة:
"تدريبات بدنية وجمل فنية".. منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين في أمم إفريقيا أمم إفريقيا - مدرب بنين يرفع راية التحدي أمام مصر أمم إفريقيا - مدرب بنين: أحب مواجهة مصر في دور الـ16.. وأرشح 5 فرق للتتويج باللقب أمم إفريقيا - أحمد ومصطفى شوبير ثاني أب وابن يمثلان مصر في البطولة

وأضاف "نعلم أننا سنلعب ضد عملاق من عمالقة كرة القدم الإفريقية، ونحترم مصر ولكن يجب ألا نخاف لكي نقدم مباراة جيدة".

وأتم "بعد التأهل طموحنا ارتفع وسنعمل على تقديم مباراة كبيرة ضد مصر".

ويواجه المنتخب المصري نظيره البنيني يوم الإثنين 5 يناير على ستاد أدرار بأجادير.

منتخب بنين احتل المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط ليضمن التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث، فيما حسم منتخب السنغال الصدارة بـ 7 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية، قبل أن ينتظر موقف ثالث المجموعة الرابعة الذي حسمه منتخب بنين.

ويلتقي الفائز من مصر وبنين، أمام الفائز من متصدر المجموعة السادسة "الكاميرون أو كوت ديفوار أو موزمبيق" أمام بوركينا فاسو.

منتخب بنين نييل الطرابلسي مدرب مساعد منتخب بنين أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - باسجوج: بدأنا مواجهة موزمبيق بتهاون.. وقادرون على الفوز أمام جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - إيمرس فاي: أردنا الحصول على المركز الأول وفعلنا ذلك في الشوط الثاني أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: نريد وضع نجمة ذهبية على قميصنا أمم إفريقيا - كواسي: لدينا هدفا نسعى لتحقيقه أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. مواجهات محتملة أمام كوت ديفوار والسنغال أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 ريمونتادا تخطف الصدارة أن تأتي متأخرا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - باسجوج: بدأنا مواجهة موزمبيق بتهاون.. وقادرون على الفوز أمام جنوب إفريقيا 32 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - إيمرس فاي: أردنا الحصول على المركز الأول وفعلنا ذلك في الشوط الثاني 47 دقيقة | أمم إفريقيا
هدية الكريسماس.. المصري يعلن التجديد لـ باهر المحمدي ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: نريد وضع نجمة ذهبية على قميصنا 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - كواسي: لدينا هدفا نسعى لتحقيقه 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. مواجهات محتملة أمام كوت ديفوار والسنغال 2 ساعة | أمم إفريقيا
الاتحاد السكندري يعين عبد الظاهر السقا مشرفا عاما على فريق الكرة 2 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520342/أمم-إفريقيا-مدرب-بنين-لـ-في-الجول-مصر-الأقرب-للفوز-وسنلعب-ضد-منتخب-عملاق