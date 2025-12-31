أمم إفريقيا - مدرب بنين لـ في الجول: مصر الأقرب للفوز.. وسنلعب ضد منتخب عملاق

شدد نييل الطرابلسي مدرب مساعد منتخب بنين على صعوبة مواجهة منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2025.

وسيلتقي منتخبا مصر وبنين في ثمن النهائي يوم الإثنين المقبل.

وقال الطرابلسي لـ FilGoal.com: "مواجهة مصر ستكون صعبة وهم الأقرب للفوز على الورق بسبب الخبرات والإمكانيات لدى لاعبيه، وسنقدم كل ما لدينا للتأهل".

وأضاف "نعلم أننا سنلعب ضد عملاق من عمالقة كرة القدم الإفريقية، ونحترم مصر ولكن يجب ألا نخاف لكي نقدم مباراة جيدة".

وأتم "بعد التأهل طموحنا ارتفع وسنعمل على تقديم مباراة كبيرة ضد مصر".

ويواجه المنتخب المصري نظيره البنيني يوم الإثنين 5 يناير على ستاد أدرار بأجادير.

منتخب بنين احتل المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط ليضمن التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث، فيما حسم منتخب السنغال الصدارة بـ 7 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية، قبل أن ينتظر موقف ثالث المجموعة الرابعة الذي حسمه منتخب بنين.

ويلتقي الفائز من مصر وبنين، أمام الفائز من متصدر المجموعة السادسة "الكاميرون أو كوت ديفوار أو موزمبيق" أمام بوركينا فاسو.