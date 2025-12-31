الونش: أصبح شأننا عظيما لارتباطنا باسم الزمالك.. والنادي باق بنا أو بغيرنا

بعث محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك برسالة دعم إلى ناديه في ظل الأزمات التي تحيط بالفريق.

وقدم أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق، استقالته من منصبه.

وسيخوض الزمالك مواجهة الاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر يوم الخميس، بفريق من الشباب.

وكتب الونش عبر حسابه على إنستجرام: "عرفتمونا من الزمالك، لعبنا للمنتخبات واحترفنا باسم الزمالك".

وأكمل "أصبح شأننا عظيما لارتباطنا باسم الزمالك.. مهما طال المشوار أو قصر، مهما اعتلت الظروف واشتدت فالزمالك باق بنا أو بغيرنا".

وأتم "التاريخ كتبه الزمالك سطره الزمالك، ونحن أبناؤه في حماه وخدمته مهما حدث".

وكان جون إدوارد المدير الرياضي في نادي الزمالك، كشف عن تفاصيل الأزمة التي تمر بنادي الزمالك في بيان ناري.

وكشف إدوارد "منذ تولي المسؤولية على اتفاقات واضحة بتوفير 700 مليون جنيه للصرف منها على تطوير قطاع كرة القدم بالكامل وشراء لاعبين بنظام الأقساط".

وأكمل "الواقع بعد ذلك جاء مغايرًا تمامًا حيث تم تقليل تلك الدفعة إلى 200 مليون جنيه؛ وما وصلت منها 135 مليون جنيه منها 40 مليون جنيه "سُلفة" من أحد المطورين و30 مليون جنيه من رجل أعمال و15 مليون جنيه من إعارات اللاعبين و50 مليون جنيه من خزينة النادي".. يمكنك الاطلاع على بيان جون إدوارد بالكامل بالضغط هنا

وانضم الونش لصفوف الزمالك في صيف 2016 قادما من طلائع الجيش.

ولعب الونش بقميص الزمالك 254 مباراة سجل خلالهم 11 هدفا، وصنع 3 أهداف.

الونش توج مع الزمالك ببطولات الدوري المصري مرتين، وكأس مصر 4 مرات، والسوبر المصري مرتين، وبطولة لكل من الكونفدرالية الإفريقية، والسوبر المصري.