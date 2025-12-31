انتهت أمم إفريقيا - موزمبيق (1)-(2) الكاميرون.. فوز الأسود

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 21:00

كتب : FilGoal

الكاميرون - نيجيريا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة موزمبيق ضد الكاميرون في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لـ كأس أمم إفريقيا 2025.

وتأهل كلا المنتخبين سلفا رفقة كوت ديفوار إلى مرحلة دور الـ 16 في انتظار تحديد المراكز.

--

انتهت بفوز الأسود

ق 55: جووووول كوفاني يسجل الثاني بتسديدة صاروخية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41: مشاركة ووه بدلا من نوهو في تغيير اضطراري للكاميرون

ق 38: هدف غير محتسب للكاميرون

ق 28: جوووول التعااااااادل.. التعادل للكاميرون بهدف عكسي بعدما حاول نيني لاعب موزمبيق تشتيت الكرة قبل أن يصل ماجري لها، لتسكن الشباك بالخطأ.

ق 23: جووووووول أوووووول.. جيني كاتامو يسجل الأول لموزمبيق بتسديدة رائعة

ق 15: الحارس يمنع الأول بعد انفراد كريستان كوفاني والكرة إلى ركنية

ق 14: تغيير اضطراري للاعب موزمبيق بسبب الإصابة

ق 3: خطأ من الحارس يفشل هجوم الكاميرون في استغلاله

بداية اللقاء

الكاميرون أمم إفريقيا موزمبيق
