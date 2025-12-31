"تدريبات بدنية وجمل فنية".. منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين في أمم إفريقيا

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 20:59

كتب : FilGoal

منتخب مصر

بدأ منتخب مصر استعداداته لمواجهة بنين في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويواجه المنتخب المصري نظيره البنيني يوم الإثنين 5 يناير على ستاد ادرار بأجادير.

منتخب بنين احتل المركز الثالث بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط ليضمن التأهل ضمن أفضل 4 ثوالث، فيما حسم منتخب السنغال الصدارة بـ 7 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية.

وتصدر المنتخب المصري المجموعة الثانية، قبل أن ينتظر موقف ثالث المجموعة الرابعة الذي حسمه منتخب بنين.

ويلتقي الفائز من مصر وبنين، أمام الفائز من متصدر المجموعة السادسة "الكاميرون أو كوت ديفوار أو موزمبيق" أمام بوركينا فاسو.

أقيم المران الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة.

وشهد المران تدريبات بدنية ثم جملاً فنية وتقسيمة في نهاية المران.

وحضر تدريب منتخب مصر، حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب الوطني في المغرب.

منتخب مصر بنين كأس الأمم الإفريقية
