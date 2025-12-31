انتهت أمم إفريقيا - الجابون (2)-(3) كوت ديفوار

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 20:52

كتب : FilGoal

كيسي - كوت ديفوار

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجابون أمام كوت ديفوار في الجولة الأخيرة لحساب المجموعة السادسة من كأس الأمم الإفريقية.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
تشكيل أمم إفريقيا - 10 تغييرات.. وزاها يقود هجوم كوت ديفوار أمام الجابون أمم إفريقيا - أوباميانج يغيب أمام كوت ديفوار أمم إفريقيا - قبل مباراتهم ضد الكاميرون.. دقيقة حداد على مدرب كوت ديفوار السابق

ويتقاسم منتخبا كوت ديفوار والكاميرون الصدارة برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويليهما موزمبيق بـ 3 نقاط، وضمنت الفرق الثلاثة التأهل للدور ثمن النهائي.

فيما ودع منتخب الجابون البطولة مبكرًا بعدما تلقى خسارتين أمام الكاميرون وموزمبيق.

ويلتقي منتخب الكاميرون في الوقت ذاته أمام موزمبيق.

ويتأهل متصدر المجموعة السادسة لمواجهة بوركينا فاسو في دور الـ16، فيما يتأهل الوصيف لمواجهة جنوب إفريقيا.

ويلتقي ثالث المجموعة أمام نيجيريا في الدور ثمن النهائي.

-----------

نهاية المباراة بفوز كوت ديفوار 3-2.

ق 90+6: جول رابع لكوت ديفوار عن طريق ديومانديه بعد هجمة مرتدة مع أماد ديالو، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ق 90+2: جوووووول بازومانا توريه يسجل هدفا قاتلا برأسية في شباك الجابون

ق 84: جووووول إيفان جيساند يسجل التعادل لكوت ديفوار من رأسية رائعة في شباك الجابون.

ق 76: نزول أماد ديالو في تبديل هجومي للأفيال.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الجابون 2-1

ق 44: جووووول تقليص الفارق عن طريق جان فيليب كراسو.

ق 36: محاولة من الأفيال لتقليص الفارق.. تسديدة صاروخية من كريست إناو أويلي لاعب كوت ديفوار مرت بجوار القائم بقليل

ق 21: جووووول الثاني للجابون عن طريق دينيس بوانجا بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 14: رأسية من المدافع الإيفواري ديوماندي تمر بجوار القائم.

ق 11: جيولور كانجا يسجل الهدف الأول للجابون بعد متابعة لكرة ارتدت من الحارس في خطأ قاتل

بداية المباراة

الجابون كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - باسجوج: بدأنا مواجهة موزمبيق بتهاون.. وقادرون على الفوز أمام جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - إيمرس فاي: أردنا الحصول على المركز الأول وفعلنا ذلك في الشوط الثاني أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: نريد وضع نجمة ذهبية على قميصنا أمم إفريقيا - كواسي: لدينا هدفا نسعى لتحقيقه أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. مواجهات محتملة أمام كوت ديفوار والسنغال أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 ريمونتادا تخطف الصدارة أن تأتي متأخرا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - باسجوج: بدأنا مواجهة موزمبيق بتهاون.. وقادرون على الفوز أمام جنوب إفريقيا 31 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - إيمرس فاي: أردنا الحصول على المركز الأول وفعلنا ذلك في الشوط الثاني 46 دقيقة | أمم إفريقيا
هدية الكريسماس.. المصري يعلن التجديد لـ باهر المحمدي ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - مدرب بوركينا فاسو: نريد وضع نجمة ذهبية على قميصنا 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - كواسي: لدينا هدفا نسعى لتحقيقه 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - طريق مصر إلى النهائي.. مواجهات محتملة أمام كوت ديفوار والسنغال 2 ساعة | أمم إفريقيا
الاتحاد السكندري يعين عبد الظاهر السقا مشرفا عاما على فريق الكرة 2 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - بالمواعيد.. جدول مباريات دور الـ16 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520336/انتهت-أمم-إفريقيا-الجابون-2-3-كوت-ديفوار