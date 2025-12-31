مباشر أمم إفريقيا - الجابون (2)-(3) كوت ديفوار.. هدف رابع ملغي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الجابون أمام كوت ديفوار في الجولة الأخيرة لحساب المجموعة السادسة من كأس الأمم الإفريقية.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

ويتقاسم منتخبا كوت ديفوار والكاميرون الصدارة برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويليهما موزمبيق بـ 3 نقاط، وضمنت الفرق الثلاثة التأهل للدور ثمن النهائي.

فيما ودع منتخب الجابون البطولة مبكرًا بعدما تلقى خسارتين أمام الكاميرون وموزمبيق.

ويلتقي منتخب الكاميرون في الوقت ذاته أمام موزمبيق.

ويتأهل متصدر المجموعة السادسة لمواجهة بوركينا فاسو في دور الـ16، فيما يتأهل الوصيف لمواجهة جنوب إفريقيا.

ويلتقي ثالث المجموعة أمام نيجيريا في الدور ثمن النهائي.

-----------

ق 90+6: جول رابع لكوت ديفوار عن طريق ديومانديه بعد هجمة مرتدة مع أماد ديالو، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ق 90+2: جوووووول بازومانا توريه يسجل هدفا قاتلا برأسية في شباك الجابون

ق 84: جووووول إيفان جيساند يسجل التعادل لكوت ديفوار من رأسية رائعة في شباك الجابون.

ق 76: نزول أماد ديالو في تبديل هجومي للأفيال.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الجابون 2-1

ق 44: جووووول تقليص الفارق عن طريق جان فيليب كراسو.

ق 36: محاولة من الأفيال لتقليص الفارق.. تسديدة صاروخية من كريست إناو أويلي لاعب كوت ديفوار مرت بجوار القائم بقليل

ق 21: جووووول الثاني للجابون عن طريق دينيس بوانجا بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 14: رأسية من المدافع الإيفواري ديوماندي تمر بجوار القائم.

ق 11: جيولور كانجا يسجل الهدف الأول للجابون بعد متابعة لكرة ارتدت من الحارس في خطأ قاتل

بداية المباراة