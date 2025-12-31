تشكيل أمم إفريقيا - مبومو يقود هجوم الكاميرون.. وأكبر لاعبي البطولة أساسي مع موزمبيق

أعلن كل من دافيد باجو مدرب الكاميرون، وشيكينيو كوندي مدرب موزمبيق، تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب الكاميرون أمام موزمبيق في الجولة الثالثة لحساب المجموعة السادسة من كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب.

وقرر مدرب الكاميرون إجراء 5 تبديلات في تشكيل الفريق، فيما أبقى بريان مبومو أساسيا.

وجاء تشكيل الكاميرون كالتالي:

الحارس: ديفيس إباسي

الدفاع: فلافين إنزو بويومو - جيرزينو نيامسي - نوهو تولو

الوسط: داني ناماسو - أوليفييه كيمين - كارلوس باليبا - محمدو ناجيدا

الهجوم: بريان مبومو – كريستيان كوفاني - فرانك ماجري

فيما أجرى منتخب موزمبيق 7 تبديلات في التشكيل.

ويجلس رينيلدو ماندافا مدافع سندرلاند بديل على مقاعد البدلاء.

ويلعب جيني كاتامو جناح فريق سبورتنج لشبونة أساسيا، إلى جانب دومينجيز بيليمبي صاحب الـ42 عاما أكبر لاعبي البطولة.

وجاء تشكيل موزمبيق كالتالي:

حراسة المرمى: إيفاني أوروبال

الدفاع: ديوجو كاليلا - فيرناندو شامبوكو - إدملسون دوف - إنفرين ماتولا ناناني

الوسط: مانويل كامبالا - نيني

وسط الهجوم: جيني كاتامو - جيلدو فيلانكولوس - دومينجيز بيليمبي

الهجوم: ستانلي راتيفو

ويتأهل متصدر المجموعة السادسة لمواجهة بوركينا فاسو في دور الـ16، فيما يتأهل الوصيف لمواجهة جنوب إفريقيا.

ويلتقي ثالث المجموعة أمام نيجيريا في الدور ثمن النهائي.

ويتقاسم منتخبا كوت ديفوار والكاميرون الصدارة برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويليهما موزمبيق بـ 3 نقاط، وضمنت الفرق الثلاثة التأهل للدور ثمن النهائي.

فيما ودع منتخب الجابون البطولة مبكرًا بعدما تلقى خسارتين أمام الكاميرون وموزمبيق.

ويلعب في الوقت ذاته منتخب كوت ديفوار أمام الجابون ضمن الجولة ذاتها.