السودان في مأزق

انتصرت بوركينا فاسو على السودان بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من أمم إفريقيا 2025 واضعة صقور الجديان في مأزق.

سجل هدفا بوركينا فاسو كل من لاسينا تراوري وأرسين كواسي.

فوز بوركينا رفع رصيده لـ 6 نقاط في المركز الثاني خلف الجزائر المتصدرة برصيد 9 نقاط.

فيما تأهل منتخب السودان لدور الـ 16 كونه ضمن أفضل فرق احتلت المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

فوز بوركينا واحتلال المركز الثاني ضمن لها مواجهة متصدر المجموعة السادسة الذي لم يتحدد بعد، وهو ما لن يهمنا كعرب.

السودان سيلتقي في دور الـ 16 خصمه السنغال واحد من المرشحين لحصد اللقب في مباراة قوية.

المباراة ستقام يوم السبت المقبل 3 يناير وسيحصل لاعبو السودان على يوم راحة أقل من لاعبو السنغال الذين خاضوا آخر المباريات أمس وهو ما يمدهم أيضا بالأفضلية.

منتخب السودان تخطى مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ 2012، إذ ودع في 2021 من دور المجموعات، والآن نتمنى لهم كل التوفيق من أجل تحقيق أداء ونتيجة إيجابية ضد السنغال.

التشكيل

بدأ بلاتي توريه وسعيدو سيمبوري ثنائي الدوري المصري في وسط بوركينا فاسو.

فيما محمد النور "أبوجا" في حراسة مرمى السودان عوضا عن مُنجد النيل الذي تعرض للإغماء في اللقاء الماضي وأكمله للنهاية.

وصف المباراة

تقدم منتخب بوركينا مبكرا في الدقيقة 16 برأسية من لاسينا تراوري بعد سلسلة تمريرات للخيول.

وفي الدقيقة 23 ارتكب حارس بوركينا خطأً بعرقلة مهاجم السودان داخل الـ18 ولم يتوان أمين عمر حكم اللقاء في إعلان ركلة الجزاء.

وفي الدقيقة 24 سدد الجزولي نوح كرة مرت بجوار القائم الأيمن مهدرا فرصة التعادل لصقور الجديان.

وأهدر ياسر مزمل فرصة محققة في الدقيقة 35 بلمسة مرت بجوار القائم رغم أنه في مواجهة المرمى.

شوط أول انتهى بتقدم الخيول على الصقور.

في بداية الشوط الثاني شارك كيليان نيكيما بدلا من هيرفي كوفي حارس بوركينا الذي خرج مصابا.

وفي الشوط الثاني مرت الدقائق بشكل هادئ في ظل استحواذ لبوركينا دون تهديد محقق من السودان.

وفي الدقيقة 68 سدد الجزولي نوح كرة مقصية جاءت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 84 سجل أرسين كوافي الهدف الثاني بتمريرة بينية من دانجو واتارا، لتنتهي المباراة بفوز الخيول.