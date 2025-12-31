تشكيل أمم إفريقيا - 10 تغييرات.. وزاها يقود هجوم كوت ديفوار أمام الجابون

أجرى مرس فاس مدرب كوت ديفوار 10 تبديلات في تشكيل الأفيال أمام الجابون في الجولة الأخيرة لحساب المجموعة السادسة من كأس الأمم الإفريقية.

وقرر إيمرس فاي الإبقاء على فرانك كيسي قائد الفريق أساسيا، فيما أبقى فوفانا، وأماد ديالو بديلان.

جاء تشكيل كوت ديفوار كالتالي:

الحارس: ألبان لافون

الدفاع: كريستوفر أوبيري - عثمان ديوماندي - إيمانويل أجابادو - أرميل زوهوري

الوسط: جان ميشيل سيري - فرانك كيسي - كريست إناو أويلي

الهجوم: ويلفريد زاها - جان فيليب كراسو - عمر دياكاتي

ويتقاسم منتخبا كوت ديفوار والكاميرون الصدارة برصيد 4 نقاط لكل منهما، ويليهما موزمبيق بـ 3 نقاط، وضمنت الفرق الثلاثة التأهل للدور ثمن النهائي.

فيما ودع منتخب الجابون البطولة مبكرًا بعدما تلقى خسارتين أمام الكاميرون وموزمبيق.

وتعادل الأفيال والأسود في الجولة الثانية بهدف لكل فريق.

ويلتقي منتخب الكاميرون في الوقت ذاته أمام موزمبيق.

ويتأهل متصدر المجموعة السادسة لمواجهة بوركينا فاسو في دور الـ16، فيما يتأهل الوصيف لمواجهة جنوب إفريقيا.

ويلتقي ثالث المجموعة أمام نيجيريا في الدور ثمن النهائي.