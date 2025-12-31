جزائر متكامل

حقق منتخب الجزائر الفوز على غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأمير مولاي حسن.

منتخب الجزائر ظهر متكاملا خلال البطولة حتى الآن سواء على مستوى العلامة الكاملة التي حققها فيدور المجوعات، أو على مستوى اللاعبين الذين ظهروا بالكامل بشكل رائع.

وأجرى منتخب الجزائر 9 تبديلات على تشكيل الفريق الذي شارك في المباراة الماضية ومع ذلك تمكن من تحقيق الفوز بكل سهولة مما يدل على امتلاكه لقائمة كاملة.

الفوز رفع رصيد الجزائر للنقطة التاسعة ليتأهل في صدارة المجموعة عن جدارة، بينما خرجت غينيا الاستوائية بدون أي نقطة.

سجل ثلاثية الجزائر في المباراة كل من زين الدين بلعيد وفارس شايبي وإبراهيم مازة.

المباراة شهدت تحطيم كل من رياض محرز وعيسى مندي الذين دخلا كبديلي لرقم قياسي إذ عادلا رابح مدجر كأكثر من شارك في مباريات بأمم إفريقيا مع الجزائر برصيد 22 مباراة.

التشكيل

أجرى منتخب الجزائر 9 تبديلات عن المباراة الماضية، بينما لعب إيميليو نسوي في هجوم غينيا الاستوائية.

تشكيل مباراة غينيا الاستوائية والجزائر 📋 إيميليو نسوي يقود هجوم غينيا الاستوائية، وإبراهيم مازا ومنصف باكرار يقودان هجوم محاربي الصحراء 🇩🇿🇬🇶#AFCON2025

أحداث المباراة

تقدمت الجزائر بالهدف الأول في الدقيقة 18 عن طريق بلعيد برأسية مستغلا ركنية نفذها أنيس حج موسى.

وأضاف شايبي الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 25.

وأنهى مازة ثلاثية الجزائر في الدقيقة 32 برأسية بعد عرضية أخرى من حج موسى.

إبراهيم مازا يضيف الهدف الثالث لمحاربي الصحراء 🇩🇿 سيطرة جزائرية كاملة مع نهاية الشوط الأول! غينيا الاستوائية 0️⃣ – 3️⃣ الجزائر #كأس_أمم_إفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025

وفي الشوط الثاني قلصت غينيا الاستوائية في الدقيقة 50 عن طريق نسوي بتسديدة رائعة.

وكاد شايبي أن يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 63 ولكن كرته ارتدت من العارضة.

وسارت المباراة متكافئة فيما تبقى من دقائقها لتنتهي بفوز ثعالب الصحراء.

وسيلعب منتخب الجزائر في دور الـ 16 مع الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء 6 يناير المقبل.