جزائر متكامل

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 20:06

كتب : عبد الرحمن فوزي

الجزائر ضد غينيا الاستوائية

حقق منتخب الجزائر الفوز على غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأمير مولاي حسن.

منتخب الجزائر ظهر متكاملا خلال البطولة حتى الآن سواء على مستوى العلامة الكاملة التي حققها فيدور المجوعات، أو على مستوى اللاعبين الذين ظهروا بالكامل بشكل رائع.

وأجرى منتخب الجزائر 9 تبديلات على تشكيل الفريق الذي شارك في المباراة الماضية ومع ذلك تمكن من تحقيق الفوز بكل سهولة مما يدل على امتلاكه لقائمة كاملة.

أخبار متعلقة:
تشكيل أمم إفريقيا - 9 تبديلات على الجزائر.. ونسوي يقود هجوم غينيا الاستوائية تشكيل أمم إفريقيا - توريه وسيمبوري أساسيان في وسط بوركينا.. ومانو يقود هجوم السودان أمم إفريقيا - ديسابر: مباراة الجزائر؟ قادرون على مواجهة كبار القارة كلود لو روا يهاجم قرار كاف بتنظيم أمم إفريقيا كل 4 سنوات: "هذا هراء"

الفوز رفع رصيد الجزائر للنقطة التاسعة ليتأهل في صدارة المجموعة عن جدارة، بينما خرجت غينيا الاستوائية بدون أي نقطة.

سجل ثلاثية الجزائر في المباراة كل من زين الدين بلعيد وفارس شايبي وإبراهيم مازة.

المباراة شهدت تحطيم كل من رياض محرز وعيسى مندي الذين دخلا كبديلي لرقم قياسي إذ عادلا رابح مدجر كأكثر من شارك في مباريات بأمم إفريقيا مع الجزائر برصيد 22 مباراة.

التشكيل

أجرى منتخب الجزائر 9 تبديلات عن المباراة الماضية، بينما لعب إيميليو نسوي في هجوم غينيا الاستوائية.

أحداث المباراة

تقدمت الجزائر بالهدف الأول في الدقيقة 18 عن طريق بلعيد برأسية مستغلا ركنية نفذها أنيس حج موسى.

وأضاف شايبي الهدف الثاني بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 25.

وأنهى مازة ثلاثية الجزائر في الدقيقة 32 برأسية بعد عرضية أخرى من حج موسى.

وفي الشوط الثاني قلصت غينيا الاستوائية في الدقيقة 50 عن طريق نسوي بتسديدة رائعة.

وكاد شايبي أن يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 63 ولكن كرته ارتدت من العارضة.

وسارت المباراة متكافئة فيما تبقى من دقائقها لتنتهي بفوز ثعالب الصحراء.

وسيلعب منتخب الجزائر في دور الـ 16 مع الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء 6 يناير المقبل.

الجزائر غينيا الاستوائية أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مدرب السودان: تعلمت دروسا من الخسارة أمام بوركينا فاسو أمم إفريقيا - بيتكوفيتش: هذا مؤشر جيد لمستقبل واعد.. ومن المؤسف أننا استقبلنا هدفا أمم إفريقيا - مدرب غينيا الإستوائية: جئنا إلى هنا للفوز ولكن لم يحالفنا الحظ أمم إفريقيا - حاج موسى: الفوز أمام غينيا كان ضروريا لرفع معنوياتنا قبل مواجهة دور الـ16 أمم إفريقيا - مدرب بنين لـ في الجول: مصر الأقرب للفوز.. وسنلعب ضد منتخب عملاق انتهت أمم إفريقيا - موزمبيق (1)-(2) الكاميرون.. فوز الأسود "تدريبات بدنية وجمل فنية".. منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين في أمم إفريقيا مباشر أمم إفريقيا - الجابون (2)-(3) كوت ديفوار.. هدف رابع ملغي
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - مدرب السودان: تعلمت دروسا من الخسارة أمام بوركينا فاسو 15 دقيقة | أمم إفريقيا
الهلال يواصل مطاردة النصر على صدارة الدوري السعودي بثلاثية أمام الخلود 27 دقيقة | سعودي في الجول
أمم إفريقيا - بيتكوفيتش: هذا مؤشر جيد لمستقبل واعد.. ومن المؤسف أننا استقبلنا هدفا 41 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مدرب غينيا الإستوائية: جئنا إلى هنا للفوز ولكن لم يحالفنا الحظ 49 دقيقة | أمم إفريقيا
كأس عاصمة مصر - زد ينتصر بهدفين في دقيقتين على حرس الحدود 51 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - حاج موسى: الفوز أمام غينيا كان ضروريا لرفع معنوياتنا قبل مواجهة دور الـ16 53 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - مدرب بنين لـ في الجول: مصر الأقرب للفوز.. وسنلعب ضد منتخب عملاق 57 دقيقة | أمم إفريقيا
الونش: أصبح شأننا عظيما لارتباطنا باسم الزمالك.. والنادي باق بنا أو بغيرنا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520332/جزائر-متكامل