الشريعي يكشف لـ في الجول خطة إنبي في انتقالات يناير.. وموقف نادر حواش

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 19:42

كتب : حامد وجدي

إنبي - أيمن الشريعي

كشف أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، عن خطة النادي البترولي في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وأوضح الشريعي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا نخطط لإبرام أي صفقات جديدة في يناير".

وأضاف "سيرحل 4 لاعبين حال تلقيهم عروضا في يناير".

كما تابع رئيس إنبي "هناك مفاوضات لانتقال أحمد نادر حواش إلى الاتحاد السكندري".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن اتفاق مبدئي بين مسؤولي الاتحاد السكندري وإنبي، يقضي بانتقال نادر حواش إلى زعيم الثغر.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

ويحتل نادي إنبي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 12 مباراة.

كما يتواجد إنبي في المركز الثالث بالمجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر برصيد 6 نقاط.

حواش البالغ من العمر 22 عاما من ناشئي نادي إنبي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول.

ولا يشارك حواش هذا الموسم مع ناديه إنبي.

واكتفى اللاعب الشاب بالمشاركة في 8 دقائق فقط بالجولة الـ14 من بطولة الدوري أمام طلائع الجيش.

وشارك حواش في كأس الأمم الإفريقية للشباب التي أقيمت في مصر عام 2022 تحت قيادة محمود جابر ونجح في تسجيل هدف في شباك المغرب.

كما كان جزءًا ضمن المنتخب الأولمبي تحت قيادة روجيرو ميكالي في فترة الاستعدادا قبل أولمبياد باريس 2024.

نادر حواش إنبي الاتحاد السكندري أيمن الشريعي
