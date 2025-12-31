أول ظهور لحجازي أمام فريقه السابق.. اتحاد جدة يرتقي لخامس الدوري السعودي بثلاثية أمام نيوم

فاز اتحاد جدة على حساب مضيفه نيوم بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الأسبوع الـ12 من الدوري السعودي.

سجل ثلاثية الاتحاد روجر فيرنانديز في الدقيقة 14، فيما عادل سعيد بن رحمة النتيجة في الدقيقة 27.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، سجل الهولندي ستيفن بيرجوين الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، أضاف أحمد الغامدي الهدف الثالث لفريقه، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد 3-1.

وشارك المدافع المصري أحمد حجازي أساسيا في المباراة.

وتعد تلك المباراة الأولى لحجازي أمام فريقه السابق اتحاد جدة.

وتوج حجازي مع اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي 2022 - 2023، والسوبر السعودي في العام ذاته.

وانضم أحمد حجازي إلى نيوم قادما من اتحاد جدة السعودي في صيف 2024.

وشارك حجازي مع نيوم في الموسم الأول بدوري الدرجة الأولى قبل الصعود مع الفريق للدرجة الأولى.

اتحاد جدة ارتقى للمركز الخامس برصيد 20 نقطة، فيما بقي نيوم المركز السابع برصيد 17 نقطة.