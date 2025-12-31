خبر في الجول - اتفاق مبدئي بانتقال نادر حواش من إنبي إلى الاتحاد السكندري

اتفق مسؤولو نادي الاتحاد السكندري مع إنبي لضم أحمد نادر حواش جناح الفريق.

وعلم FilGoal.com أن أحمد نادر حواش سينتقل إلى الاتحاد السكندري خلال انتقالات يناير على سبيل الإعارة.

حواش البالغ من العمر 22 عاما من ناشئي نادي إنبي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول.

ولا يشارك حواش هذا الموسم مع ناديه إنبي.

واكتفى اللاعب الشاب بالمشاركة في 8 دقائق فقط بالجولة الـ14 من بطولة الدوري أمام طلائع الجيش.

وشارك حواش في كأس الأمم الإفريقية للشباب التي أقيمت في مصر عام 2022 تحت قيادة محمود جابر ونجح في تسجيل هدف في شباك المغرب.

كما كان جزءًا ضمن المنتخب الأولمبي تحت قيادة روجيرو ميكالي في فترة الاستعدادا قبل أولمبياد باريس 2024.