خبر في الجول - اتفاق مبدئي بانتقال نادر حواش من إنبي إلى الاتحاد السكندري
الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 19:18
كتب : عمرو نبيل
أحمد نادر حواش
النادي : إنبي
اتفق مسؤولو نادي الاتحاد السكندري مع إنبي لضم أحمد نادر حواش جناح الفريق.
وعلم FilGoal.com أن أحمد نادر حواش سينتقل إلى الاتحاد السكندري خلال انتقالات يناير على سبيل الإعارة.
حواش البالغ من العمر 22 عاما من ناشئي نادي إنبي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول.
ولا يشارك حواش هذا الموسم مع ناديه إنبي.
واكتفى اللاعب الشاب بالمشاركة في 8 دقائق فقط بالجولة الـ14 من بطولة الدوري أمام طلائع الجيش.
وشارك حواش في كأس الأمم الإفريقية للشباب التي أقيمت في مصر عام 2022 تحت قيادة محمود جابر ونجح في تسجيل هدف في شباك المغرب.
كما كان جزءًا ضمن المنتخب الأولمبي تحت قيادة روجيرو ميكالي في فترة الاستعدادا قبل أولمبياد باريس 2024.
نرشح لكم
الشريعي يكشف لـ في الجول خطة إنبي في انتقالات يناير.. وموقف نادر حواش سبورت: برشلونة تواصل مع كانسيلو لضمه في يناير لا ريبوبليكا: روما يحلم بعودة محمد صلاح أندري أيو ينتقل إلى الدوري الهولندي موندو: برشلونة يخطط لضم لاعب منتخب الجزائر تقرير: إنتر يتحرك من أجل ضم جواو كانسيلو بديل كهربا؟ القادسية الكويتي يقترب من ضم لاعب المصري السابق الرياضية: الخلود يطلب ضم جناح الهلال
أخر الأخبار
السودان في مأزق ساعة | أمم إفريقيا
جزائر متكامل ساعة | أمم إفريقيا