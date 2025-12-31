خبر في الجول - اتفاق مبدئي بانتقال نادر حواش من إنبي إلى الاتحاد السكندري

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 19:18

كتب : عمرو نبيل

الأهلي - إنبي - أحمد نادر حواش

اتفق مسؤولو نادي الاتحاد السكندري مع إنبي لضم أحمد نادر حواش جناح الفريق.

وعلم FilGoal.com أن أحمد نادر حواش سينتقل إلى الاتحاد السكندري خلال انتقالات يناير على سبيل الإعارة.

أخبار متعلقة:
كأس مصر – إنبي يقصي البنك الأهلي ويتأهل لربع النهائي كأس عاصمة مصر – فاركو ينفرد بالصدارة على حساب إنبي.. وتعادل الكهرباء والاتحاد كأس مصر - رائعة حواش تقود إنبي لثمن النهائي على حساب حرس الحدود

حواش البالغ من العمر 22 عاما من ناشئي نادي إنبي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول.

ولا يشارك حواش هذا الموسم مع ناديه إنبي.

واكتفى اللاعب الشاب بالمشاركة في 8 دقائق فقط بالجولة الـ14 من بطولة الدوري أمام طلائع الجيش.

وشارك حواش في كأس الأمم الإفريقية للشباب التي أقيمت في مصر عام 2022 تحت قيادة محمود جابر ونجح في تسجيل هدف في شباك المغرب.

كما كان جزءًا ضمن المنتخب الأولمبي تحت قيادة روجيرو ميكالي في فترة الاستعدادا قبل أولمبياد باريس 2024.

أحمد نادر حواش إنبي الاتحاد السكندري
نرشح لكم
الشريعي يكشف لـ في الجول خطة إنبي في انتقالات يناير.. وموقف نادر حواش سبورت: برشلونة تواصل مع كانسيلو لضمه في يناير لا ريبوبليكا: روما يحلم بعودة محمد صلاح أندري أيو ينتقل إلى الدوري الهولندي موندو: برشلونة يخطط لضم لاعب منتخب الجزائر تقرير: إنتر يتحرك من أجل ضم جواو كانسيلو بديل كهربا؟ القادسية الكويتي يقترب من ضم لاعب المصري السابق الرياضية: الخلود يطلب ضم جناح الهلال
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا - موزمبيق (1)-(0) الكاميرون.. جووووووووول أوووووووول 25 دقيقة | أمم إفريقيا
"تدريبات بدنية وجمل فنية".. منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين في أمم إفريقيا 27 دقيقة | أمم إفريقيا
مباشر أمم إفريقيا - الجابون (2)-(0) كوت ديفوار.. جووووول الثااااني 34 دقيقة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - مبومو يقود هجوم الكاميرون.. وأكبر لاعبي البطولة أساسي مع موزمبيق ساعة | أمم إفريقيا
السودان في مأزق ساعة | أمم إفريقيا
تشكيل أمم إفريقيا - 10 تغييرات.. وزاها يقود هجوم كوت ديفوار أمام الجابون ساعة | أمم إفريقيا
جزائر متكامل ساعة | أمم إفريقيا
الشريعي يكشف لـ في الجول خطة إنبي في انتقالات يناير.. وموقف نادر حواش ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1)-(0) جنوب إفريقيا.. فوز شاق 2 مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم منتخب مصر 5000 دولار.. وتحذير بمضاعفة العقوبة 3 تحديد منافس مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية.. وموعد المباراة 4 تشكيل أمم إفريقيا - تغيير كامل لمنتخب مصر.. وشوبير حارس مرمى أمام أنجولا
/articles/520329/خبر-في-الجول-اتفاق-مبدئي-بانتقال-نادر-حواش-من-إنبي-إلى-الاتحاد-السكندري