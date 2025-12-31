كأس عاصمة مصر – سيراميكا يحقق فوزه الأول.. وبتروجت يتصدر المجموعة الثانية
الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 19:15
كتب : FilGoal
حقق سيراميكا كليوباترا حامل لقب كأس عاصمة مصر الفوز الأول له في النسخة الحالية على حساب فاركو بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة فاز بتروجت على البنك الأهلي.
المجموعة الأولى استفاق حامل اللقب بعد هزيمتين وفاز على فاركو بنتيجة 2-1.
وتقدم سيراميكا بهدف دون رد عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 25.
وقبل 8 دقائق على نهاية الوقت الأصلي سجل أيمن سعد "موكا" هدف تقدم سيراميكا.
وفي الدقيقة 90+6 قلص محمد فتحي الفارق بهدف في شباك محمد بسام.
الفوز الأول لسيراميكا رفع رصيده لـ 3 نقاط في المركز السادس فيما ظل فاركو في الصدارة برصيد 9 نقاط.
وفي استاد بتروسبورت فاز بتروجت على البنك الأهلي بنتيجة 2-1.
وتقدم بتروجت في الشوط الأول بثنائية سجلها النيجيري رشيد أحمد.
وقلص أحمد مدبولي بمجهود فردي الفارق في الدقيقة 65.
الفوز رفع رصيد بتروجت لـ 9 نقاط في الصدارة، فيما ظل البنك دون فوز في آخر 3 جولات برصيد 5 نقاط في المركز الثالث.
ويتأهل أول وثاني وأفضل فريقين احتلا المركز الثالث لربع النهائي.