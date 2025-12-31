كأس عاصمة مصر – سيراميكا يحقق فوزه الأول.. وبتروجت يتصدر المجموعة الثانية

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 19:15

كتب : FilGoal

عمرو السولية - سيراميكا

حقق سيراميكا كليوباترا حامل لقب كأس عاصمة مصر الفوز الأول له في النسخة الحالية على حساب فاركو بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة فاز بتروجت على البنك الأهلي.

المجموعة الأولى استفاق حامل اللقب بعد هزيمتين وفاز على فاركو بنتيجة 2-1.

وتقدم سيراميكا بهدف دون رد عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 25.

وقبل 8 دقائق على نهاية الوقت الأصلي سجل أيمن سعد "موكا" هدف تقدم سيراميكا.

وفي الدقيقة 90+6 قلص محمد فتحي الفارق بهدف في شباك محمد بسام.

الفوز الأول لسيراميكا رفع رصيده لـ 3 نقاط في المركز السادس فيما ظل فاركو في الصدارة برصيد 9 نقاط.

وفي استاد بتروسبورت فاز بتروجت على البنك الأهلي بنتيجة 2-1.

وتقدم بتروجت في الشوط الأول بثنائية سجلها النيجيري رشيد أحمد.

وقلص أحمد مدبولي بمجهود فردي الفارق في الدقيقة 65.

الفوز رفع رصيد بتروجت لـ 9 نقاط في الصدارة، فيما ظل البنك دون فوز في آخر 3 جولات برصيد 5 نقاط في المركز الثالث.

ويتأهل أول وثاني وأفضل فريقين احتلا المركز الثالث لربع النهائي.

