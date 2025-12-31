سبورت: برشلونة تواصل مع كانسيلو لضمه في يناير

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 18:06

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن وجود تواصل بين برشلونة وجواو كانسيلو لاعب الهلال السعودي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفقا لعدة تقارير فإن كانسيلو سيرحل عن الهلال خلال شهر يناير الحالي ويرغب في العودة لأوروبا.

وأشارت سبورت إلى أن برشلونة تواصل مع كانسيلو لبحث إمكانية ضمه.

ويواجه برشلونة منافسة قوية للتعاقد مع الظهير البرتغالي، إذ يرغب أيضا كل من إنتر ويوفنتوس في ضمه.

اللاعب كان قد كشف عن رغبته في العودة لبنفيكا يوما ما ولكن الفريق البرتغالي لم يتحرك لضمه حتى الآن.

ويمتد عقد صاحب الـ 31 عاما مع الهلال حتى 2027.

ولم يشارك كانسيلو منذ بداية الموسم الحالي سوى في 6 مباريات وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة هدفين وتعرض لإصابة عضلية أبعدته عن فترة من الموسم.

وسبق لكانسيلو اللعب بقميص برشلونة لمدة موسم على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

