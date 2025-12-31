انتهت أمم إفريقيا - السودان (0)-(2) بوركينا فاسو.. فوز الخيول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السودان ضد بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لأمم إفريقيا 2025.

وتأهل المنتخبان سلفا رفقة الجزائر المتصدر، وسيكون اللقاء لتحديد المركزين الثاني والثالث للمجموعة.

وسيلتقي ثاني المجموعة الخامسة مع أول المجموعة السادسة التي تضم كوت ديفوار والكاميرون وموزمبيق.

فيما سيلتقي صاحب المركز الثالث مع السنغال في دور الـ 16.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 84: جووووول أرسين كواسي ينفرد ويسدد كرة على يمين الحارس

ق 68: مقصية من لاعب السودان لكن بعيدة للغاية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: تمهيد بالرأس يضع ياسر مزمل في مواجهة المرمى لكن لمسته تمر بجوار القائم

ق 24: الجزولي نوح يهدر ركلة الجزاء بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن

ق 23: ركلة جزاء للسودان بعد خطأ الحارس

ق 16: جووول أووول لبوركينا برأسية لاسينا تراوري

بداية اللقاء