متفوقا على ميسي.. دي أراساكيتا أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية لعام 2025

حصد الأوروجوياني جيورجان دي أراساكيتا جائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية عن عام 2025 والمقدمة من صحيفة "إل بايس".

وتفوق لاعب فلامنجو البرازيلي على ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي وأدريان مارتينيز لاعب راسينج كلوب الأرجنتيني.

وحصد الأوروجوياني 179 صوتا من أًصل 264 صوتا متفوقا على ميسي الذي حصل على 39 صوتا.

وسجل أراساكيتا 25 هدفا وصنع 20 في 64 مباراة رسمية هذا الموسم في 2025.

وتوج بألقاب بطولة كاريوكا (ولاية ريو دي جانيرو) والسوبر البرازيلي والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس وكأس الأمريكيتين وكأس التحدي.

فيما قاد ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز بلقب الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه مسجلا 43 هدفا وصنع 26 في 49 مباراة.

وتمنح الجائزة من صحيفة "إل بايس" منذ عام 1986 وحقق البرازيلي لويز هنريكي الجائزة في 2024.

ويعد دي أراساكيتا أول أوروجوياني حصد الجائزة منذ 1995 عندما فاز بها إنزو فرانشيسكولي.

ويتم اختيار أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية بين أندية قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.