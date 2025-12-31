مباشر أمم إفريقيا - غينيا الاستوائية (1)-(3) الجزائر.. العارضة تمنع الرابع

الأربعاء، 31 ديسمبر 2025 - 17:42

كتب : FilGoal

الجزائر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة غينيا الاستوائية ضد الجزائر في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق63. العارضة تمنع الرابع من فارس شايبي.

ق49. جووووول أول لغينيا الاستوائية عن طريق نسوي بتسديدة رائعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31. جووووول ثالث للجزائر عن طريق إبراهيم مازا برأسية جديدة بعد عرضية من رامز زروقي.

ق 25. جووووول ثان للجزائر عن طريق فارس شايبي بمجهود فردي رائع

ق18. جووووول أول للجزائر عن طريق زين الدين بلعيد برأسية.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

الجزائر غينيا الاستوائية أمم إفريقيا
