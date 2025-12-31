مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن

اعتبر أوبري موديبا مدافع جنوب إفريقيا أن منتخب بلاده كان بإمكانه حسم مواجهة زيمبابوي مبكرًا، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 3-2 ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب الأولاد لدور الـ16 كوصيف للمجموعة خلف منتخب مصر المتصدر.

وقال موديبا في تصريحات للصحفيين: "كان التأهل إلى دور الـ16 مهمًا جدًا بالنسبة لنا، لكنني أعتقد أننا صعّبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي، مع كامل الاحترام للأداء الذي قدموه".

وعند سؤاله عن الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، شدد مدافع جنوب إفريقيا على ضرورة الحفاظ على الشباك نظيفة وتسجيل عدد أكبر من الأهداف في الأدوار الإقصائية.

وأضاف "استقبلنا أهدافًا في كل مباراة لعبناها حتى الآن، لذلك علينا أن نعمل على تقليل الأهداف التي نستقبلها وتسجيل المزيد".

وأكمل "حصيلتنا التهديفية ليست كبيرة أيضًا. نأمل أن نصحح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن".

وينتظر منتخب جنوب إفريقيا وصيف المجموعة السادسة لمواجهته في دور الـ16.

وخسر الأولاد من مصر، بينما فازوا على أنجولا وزيمبابوي.